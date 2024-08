Vídeo: astronauta faz registro de formação da aurora boreal

As postagens feitas por Dominick no X (antigo Twitter) nos últimos dias logo viralizaram. O vídeo, por exemplo, foi publicado, em formato timelapse e mostra a formação da aurora boreal sobre o polo norte da Terra. Também é possível notar a Lua se pondo e o Sol nascendo no registro.

As auroras boreais retratadas por Matthew Dominick são resultado de explosões de raios solares que ocorreram nos últimos dias. A Terra presenciou uma tempestade geomagnética, formando auroras em latitudes mais baixas que o usual. Apesar de provocar muita beleza, esse fenômeno pode interferir em satélites, GPS e transmissões de rádio.