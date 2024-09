Agenda Cultural SP: Deep Purple em única apresentação e a reestreia da última peça de Jô Soares

Para quem curte rock - nacional ou estrangeiro - o fim de semana está perfeito. Na sexta-feira, 13, a banda britânica Deep Purple se apresenta no Espaço Unimed, na zona oeste da cidade. Eles dão uma prévia do que mostrarão no Rock in Rio no domingo, 15. Os brasileiros Nasi e Edgard Scandurra mostram versões acústicas dos sucessos do Ira! no palco do Teatro Bradesco, na sexta-feira e no sábado, 14.

No teatro, o espetáculo Conserto para Dois, O Musical, com o casal Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello volta em cartaz no Teatro Sabesp, no Shopping Frei Caneca. A peça Gaslight - Uma Relação Tóxica, último trabalho do apresentador Jô Soares, reestreia no Teatro Itália.

Confira todas as opções da agenda:

Shows

A banda britânica Deep Purple Foto: Jim Rakete

13/9, sexta-feira, 22h - A lendária banda, formada em 1968, aproveita a vinda para o Rock in Rio e faz um único show na capital paulista. Os lendários roqueiros Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride mostram no palco a comemoração dos 50 anos do álbum Machine Head - o que tem o grande clássico Smoke on The Water. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 540/R$ 840.

Ira!

Edgard Scandurra e Nasi fazem show especial Foto: Ana Karina Zaratin

13/9, sexta-feira, e 14/9, sábado, 21h - Os músicos Nasi e Edgard Scandurra apresentam o show do projeto Ira! Folk. Como o nome indica, eles tocam os principais hits da banda, entre eles, Flores em Você, Tolices, Envelheço na Cidade, Tarde Vazia, O Girassol e Vida Passageira no formato acústico. Onde: Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. Quanto: R$ 80/R$ 170.

Theo Bial

O músico Theo Bial Foto: Fernanda Assis

13/9, sexta-feira, 22h30 - O cantor apresenta show em que reverencia os 80 anos do compositor Chico Buarque. Entre as favoritas de Theo - que é filho do jornalista Pedro Bial e da atriz Giulia Gam - estão Eu te Amo, Anos Dourados, Ela faz Cinema, Vai Passar e Homenagem ao Malandro. Onde: Blue Note. Av. paulista, 2.073, 2º andar, Consolação. Quanto: R$ 120.

Filipe Ret

O rapper Filipe Ret se apresenta na cidade Foto: Steff Lima

14/9, sábado, 23h - O rapper carioca apresenta a turnê FRXV, com a qual tem rodado o País. Em sua mistura de rap e trap, ele mostra músicas como Vermelho Fogo, Réus e Acende a Vela. Nos dias 19 e 21, Ret se apresentará no Rock in Rio. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 140/R$ 320.

Zé Manoel

Zé Manoel lança novo álbum Foto: Wendel Assis

PUBLICIDADE 14/9, sábado, 20h; 15/9, domingo, 18h - Conhecido por um com que traz influências da MPB e da música preta brasileira, o músico, cantor e compositor faz show de lançamento de seu novo álbum, Coral, lançado recentemente. Entre as novas composições estão Deságuo Para Emergir, parceria do artista com Liniker, e Canção de Amor Para Johnny Alf, uma homenagem a um dos criadores da bossa nova. Onde: Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. Quanto: R$ 18/R$ 60. Adriano Grineberg

O músico Adriano Grineberg Foto: Matheus Leite

14/9, sábado, 21h; 15/9, domingo, 18h - O músico, cantor e compositor, com carreira centrada no blues faz show em que canta as composições de Dorival Caymmi. Acompanhado por banda, ele traz os clássicos como Lagoa do Abaeté, É Doce Morrer no Mar, Promessa de Pescador, Canoeiro e Morena do Mar. Onde: R. Clelia, 93, Pompeia. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Benito di Paula e Rodrigo Vellozo

Benito de Paula e o filho Rodrigo Vellozo se apresentam juntos Foto: Murilo Alvesso

A cantora Cris Delano e o músico Roberto Menescal Foto: Nelson Faria

15/9, domingo, 19h30 - O músico Roberto Menescal celebra 70 anos de carreia na companhia da cantora Cris Delanno. Com a bossa nova como grande estrela da noite, eles, acompanhados por um trio, mostram composições como O Barquinho, Rio, Você, Vagamente, Telefone e Agarradinhos. Onde: Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. Quanto: R$ 85.

Teatro

'Gaslight, uma Relação Tóxica' é o último trabalho de Jô Soares no teatro. Foto: Priscila Prade/Divulgação

Gaslight - Uma Relação Tóxica - A peça, último trabalho do apresentador Jô Soares, volta a São Paulo. Jô começou a pensar a versão brasileira do espetáculo, que marcaria seu retorno à cena teatral após 4 anos, em 2018. O texto chegou a inspirar um longa estrelado por Ingrid Bergman em 1944 e popularizou o termo “gaslighting”. A trama acompanha um homem que desconfia que sua esposa esteja louca. A protagonista, então, começa a temer pela sua saúde mental. No elenco, Érica Montanheiro, Giovani Tozi, Gustavo Merighi, Mila Ribeiro e Maria Joana. A direção ficou a cargo de Jô e de Mauricio Guilherme. Quando: De 12/9 a 22/9. Quintas, sextas e sábados, 20h; domingos, 19h. Onde: Teatro Itália. Av. Ipiranga, 344, República. Quanto: R$ 80.

'Um Céu de Assombro' estreia no Teatro Cacilda Becker. Foto: Denny Naka/Divulgação

Um Céu de Assombro - O espetáculo teve como inspiração o período de pandemia da covid-19. A trama, uma distopia, traz dois desconhecidos – um homem que procura a esposa desaparecida e uma mulher que busca por ajuda – se comunicando por um rádio. Um Céu de Assombro é protagonizado por Daniela Flor e Daniel Costa. O texto é de Daniel Veiga e a direção, de Kléber Montanheiro. Quando: De 12/9 a 29/9. Quintas a sábados, 21h; domingos, 19h. Onde: Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295, Lapa. Quanto: Grátis (retirada pelo site).

'Por Trás das Flores' estreia no Itaú Cultural. Foto: Camila Rios/Divulgação

Por Trás das Flores - O espetáculo, gratuito, estreia no Itaú Cultural. A trama acompanha uma filha que, vivendo no Líbano, recebe a visita da mãe para voltar ao Brasil. O espetáculo mostra as diferenças entre a cultura libanesa e brasileira e os abismos geracionais. No elenco, Helena Ranaldi e Martha Meola. O texto é de Samir Yazbek e a direção, de Marcelo Lazzaratto. Quando: De 12/9 a 22/9. Quintas a sábados, 20h; domingos, 19h. Onde: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes do espetáculo).

'Eu sou Thelma e ela é minha Louise' é inspirado no longa 'Thelma & Louise', de Ridley Scott. Foto: Carmen Campos/Divulgação

Eu sou Thelma e ela é minha Louise - Inspirado no longa Thelma & Louise, de Ridley Scott, a trama acompanha duas mulheres, Vera e Madu, que se conhecem nos anos 1990. O rumo da vida das duas, porém, é alterado por um abuso sexual. A peça não é uma adaptação do filme: é baseada em relatos reais de mulheres e traça semelhanças entre a história das protagonistas e a amizade retratada nos cinemas. No elenco, Rita Batata e Mariana Leme. Rita também é responsável pela dramaturgia e Mariana, pela direção. Quando: De 13/9 a 29/9. Sextas, 20h; sábados e domingos, 18h30. Onde: Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Quanto: R$ 50.

Montagem de 'Dias Felizes' do grupo Garagem 21 é adaptação do texto de Samuel Beckett. Foto: Bob Sousa/Divulgação

Dias Felizes - O grupo Garagem 21 reestreia com a montagem do texto de Samuel Beckett no Teatro do Núcleo Experimental. A encenação, inspirada no teatro do polonês Tadeusz Kantor e em histórias em quadrinhos, traz uma perspectiva feminista à peça. A trama acompanha uma mulher de 50 anos que, diante da aridez do presente e da passagem do tempo, mantém uma visão otimista. No elenco, Edgar Castro e Lavínia Pannunzio. A direção é de Cesar Ribeiro. Quando: De 13/9 a 7/10. Sextas, sábados e segundas, 20h; domingos, 19h. Onde: Teatro do Núcleo Experimental. R. Barra Funda, 637, Barra Funda. Quanto: R$ 40.

'Para Mariela' é inspirado na cultura boliviana. Foto: Lauro Medeiros/Divulgação

Para Mariela - A peça foi criada com base em histórias de crianças bolivianas e comemora os 38 anos do coletivo Grupo Sobrevento. A trama tem como centro um mar utópico, que representa a infância e os sonhos perdidos. No elenco, Sandra Vargas, Luiz André Cherubini, Maurício Santana, Agnaldo Souza, Liana Yuri e Daniel Viana. Sandra também assina a dramaturgia. A direção também é dela e de Luiz André Cherubini. Quando: De 6/9 a 14/10. Sextas a segundas, 20h. Onde: Espaço Sobrevento. R. Coronel Albino Bairão, 42, Belenzinho. Quanto: Grátis.

Musical

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estrelam a comédia 'Conserto para Dois, O Musical'. Foto: Gabriela Schmidt/Divulgação

Conserto para Dois, O Musical - O casal Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello volta em cartaz com a comédia Conserto para Dois, O Musical. A trama conta a história do escritor Ângelo Rinaldo e a atriz Luna de Palma. Para superar a desilusão amorosa, os dois embarcam em um cruzeiro, mas acabam parando no mesmo navio. Claudia e Jarbas se revezam para interpretar os 12 personagens da peça. O ator também foi responsável pela direção. O texto é de Anna Toledo. Quando: A partir de 13/9. Sextas, 19h; sábados, 20h e domingos, 18h. Onde: Teatro Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação. Quanto: R$ 42,36/R$ 220.

Dança

Marta Soares apresenta 'Les Poupées' no Theatro Municipal de São Paulo. Foto: João Caldas/Divulgação

Les Poupées - A premiada dançarina Marta Soares apresenta o solo Les Poupées na Cúpula do Theatro Municipal de São Paulo. A apresentação faz parte do projeto Feminino Informe e tem como base fotografias de bonecas realizadas pelo fotógrafo alemão Hans Bellmer. O espetáculo foi concebido e dirigido pela própria artista. Quando: De 15/9 a 20/9. Domingos, 19h; segundas a sábados, 20h. Onde: Theatro Municipal de São Paulo. Praça Ramos de Azevedo, s/n, República. Quanto: R$ 33.

Cinema

MIS exibe filme 'Anaconda' na sexta-feira 13. Foto: MIS/Divulgação

Sexta 13 no MIS – Águas turbulentas - O Museu da Imagem e do Som (MIS) exibe uma programação de filmes durante a madrugada da próxima sexta, 13. Com o tema “Águas turbulentas”, a mostra traz longas de terror sobre animais aquáticos. Piranha (1978), de Joe Dante, Tentáculos (1977), de Ovidio G. Assonitis, e Anaconda (1997), de Luis Llosa, fazem parte da programação. Quando: 13/9, sexta, a partir das 23h30. Onde: Auditório MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Quanto: R$ 40.

Sesc São Paulo promove Mostra de Cinemas Africanos. Na foto, o longa 'Black Tea - O Aroma do Amor'. Foto: Sesc São Paulo/Divulgação

Mostra de Cinemas Africanos 2024 - O Sesc São Paulo promove mais uma edição da mostra, a única dedicada exclusivamente à exibição de filmes africanos contemporâneos. Longas como Black Tea - O Aroma do Amor (2024), de Abderrahmane Sissako, Banel e Adama (2023), de Ramata-Toulaye Sy, e Pirinha (2024), de Natasha Craveiro, fazem parte da programação. O festival também terá a presença de alguns cineastas. Confira a programação completa aqui. Quando: De 11/9 a 18/9. Onde: CineSesc. R. Augusta, 2075, Cerqueira César. Quanto: R$ 24.

Exposição

A obra Lumina, de Claudio Alvarez, que usa aço-inox e acrílico Foto: Claudio Alvarez

Ágora - A exposição individual do artista plástico argentino radicado em Curitiba Claudio Alvarez traz 10 obras em aço inoxidável, acetato, tecido e espelhos que exploram interação entre movimento e percepção visual. Alvarez explora isso por meio de jogos de espelhos e ilusões ópticas que concedem fluidez às obras apresentadas. Quando: De 14/9 a 19/10. 2ª a 6ª, 10h/19h; sábados, 11h/15h. Onde: Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jardim Europa. Quanto: Gratuito.

