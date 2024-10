Agenda Cultural SP: Dia das Crianças tem show de Galinha Pintadinha e programação especial em museus

Não vão faltar opções para todos os gostos no Dia das Crianças. Neste sábado, 12, São Paulo recebe uma série de shows, espetáculos e programações dedicadas ao público infantil. Museus como o Museu Catavento, o Museu do Futebol e o Museu do Ipiranga trazem atividades e oficinas gratuitas para os pequenos.

Museu do Catavento traz programação especial de Dia das Crianças. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Para as crianças que gostam de música, a capital paulista terá o show da Galinha Pintadinha e sua turma. A apresentação, que recebe o nome de TOP 10 da Galinha Pintadinha, terá canções como Pintinho Amarelinho, A Baratinha e Mariana. No teatro, há a estreia de Sonho Encantado de Cordel, O Musical, que une cultura nordestina e conto de fadas.

Confira todas as opções:

Música

Barbatuques

Barbatuques faz show de Dia das Crianças. Foto: José de Holanda/Divulgação

12/10, sábado, 15h - O grupo apresenta o show gratuito Barbatuquices na Pinacoteca. A apresentação é a mais interativa da banda e faz com que as crianças descubram mais sobre a música corporal. O Barbatuques toca músicas como Você Chegou, trilha de Rio 2, Baianá e Tum Pá. Onde: Pinacoteca, na praça da Pina Contemporânea - Av. Tiradentes, 273, Luz. Quanto: Grátis.

Galinha Pintadinha

Galinha Pintadinha faz show no Teatro Sabesp Frei Caneca. Foto: Alisson Demetrio/Divulgação

12/10 a 3/11; sábados, 15h; domingos, 14h - A Galinha Pintadinha e sua turma trazem o show especial TOP 10 da Galinha Pintadinha para o Teatro Sabesp Frei Caneca. O show traz canções como Pintinho Amarelinho, A Baratinha e Mariana, além de performances e cenários que relembram os programas de auditório dos anos 1990. Onde: Teatro Sabesp Frei Caneca - Rua Frei Caneca, 569, Consolação. Quanto: R$ 40/R$ 120.

Kiss for Kids, Queen for Kids e Beatles for Kids

Shopping Ibirapuera traz show 'Queen for Kids' no Dia das Crianças. Foto: Queen for Kids/Divulgação

12/10, sábado, 15h e 18h; 13/10, domingo, 15h - O Shopping Ibirapuera traz apresentações especiais de bandas clássicas do rock para crianças. No sábado, serão apresentados os shows Beatles for Kids e Kiss for Kids e, no domingo, o show Queen for Kids. A banda é formada pelos músicos Recruta Rock e o Sargento Pimenta. Onde: Shopping Ibirapuera - Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis. Quanto: Grátis.

Festival Big Bang 2024

Festival Big Bang 2024 ocorre no Theatro Municipal de São Paulo. Foto: Peterson Paes/Divulgação

11/10, sexta; 12/10, sábado - A segunda edição do evento traz apresentações, instalações sonoras e cortejos para aproximar o público infanto-juvenil da música e da arte sonora. A programação, grauita, traz espetáculos do Brasil e da Bélgica, como Hey, Meredith, tributo à cantora Meredith Monk. A curadoria é de Nelson Soares e de Wouter van Looy. O espetáculo ocorre no Theatro Municipal de São Paulo, mas também há apresentações no Conservatório de Música e Teatro de Tatuí. Veja a programação completa aqui. Onde: Theatro Municipal de São Paulo - Praça Ramos de Azevedo, s/n, República. Quanto: Grátis.

Filarmônica de Pasárgada faz show no Sesc Consolação. Foto: Edson Kumasaka/Divulgação

12/10, sábado, 16h; 13/10, domingo, 16h - O grupo lança um novo disco, Música Infantil para Crianças Malcriadas, com dois shows no Sesc Consolação. O álbum traz nove faixas que seguem a cronologia da vida de uma criança e refletem sobre questões como poluição, novas tecnologias e desigualdade social – as “crianças malcriadas” são as que não se conformam com cenários catastróficos e são questionadoras. Música Infantil para Crianças Malcriadas tem parcerias do grupo com nomes como Tom Zé, Tiquequê, Hélio Ziskind, Ignácio de Loyola Brandão e Suzana Salles. Onde: Sesc Consolação - R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. Quanto: R$ 20/R$ 40.

Teatro

Espetáculo 'Bom Pra Cachorro' será apresentado na Feira das Formas Animadas. Foto: Feira das Formas Animadas/Divulgação

Feira das Formas Animadas - A segunda edição do evento ocorre em São Paulo com espetáculos de teatro de bonecos, objetos e formas animadas. A feira surgiu para apoiar artistas não contemplados por editais ou outras formas de inventivo público. Um dos destaques da programação é o artista argentino Javier Swedzky, que apresentará Nós e Aqui Há Leões. A curadoria é de Sandra Vargas, Fábio Supérbi e Rodrigo Andrade. O Dia das Crianças terá uma programação especial com distribuição de pipoca e algodão-doce. Confira a programação completa aqui. Quando: De 11/10 a 15/10. Onde: Teatro Sobrevento (Rua Cel. Albino Bairao, 42, Belenzinho), Teatro Cacilda Becker (R. Tito, 295, Lapa) e Chácara do Jockey (Av. Prof. Francisco Morato, 5300, Vila Sonia). Quanto: Grátis (retirada de ingressos com 1h de antecedência).

Museu Catavento recebe o espetáculo 'Em Busca da Gotinha Preciosa'. Foto: Jose Luis Soria/Divulgação

Em Busca da Gotinha Preciosa - O espetáculo, parte do projeto Oceano Diverteatro e Cine Viajante, convida as crianças por uma jornada pelos oceanos do mundo. O objetivo é abordar temas como uso consciente da água e sustentabilidade. Quando: 12/10 e 13/10, 10h e 14h30. Onde: Museu Catavento - Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n. Quanto: R$ 9/R$ 18.

Musical

'Sonho Encantado de Cordel, O Musical' estreia no Teatro Claro Mais. Foto: Sonho Encantado de Cordel, O Musical/Divulgação

Museu Catavento - O museu interativo traz uma programação especial para o Dia das Crianças, que serão recebidas com pipoca e algodão-doce. O espaço recebe a oficina Mulheres Cientistas - Revelando Mentes Brilhantes, jogo da memória que valoriza as produções de mulheres na ciência. Crianças de até 7 anos não pagam entrada no museu. Onde: Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n. Quanto: R$ 9/R$ 18.

Museu do Futebol apresenta Rua do Brincar no Dia das Crianças. Foto: Felipe Rau/Estadão

Museu do Futebol - Para os pequenos que gostam de futebol, o museu no Pacaembu também traz uma programação especial para o Dia das Crianças. Na data, o local promove a Rua do Brincar, com atividades lúdicas, culturais e esportivas gratuitas na área externa. A programação traz futebol de rua, slackline, parkour e grafite. O museu também tem entrada gratuita para menores de 7 anos. Onde: Praça Charles Miller, s/n, Pacaembu. Quanto: Grátis (Rua do Brincar) e R$ 12/R$ 24 (entrada no Museu do Futebol).

Museu das Culturas Indígenas, em São Paulo. Foto: Divulgação/Mauricio Burim

Museu das Culturas Indígenas - Na Água Branca, o museu promove duas oficinas para os pequenos no Dia das Crainças. Às 10h, haverá a Oficina de Criação de Petecas, com Jaxuká Mirim, e, às 14h, a Oficina de Argila, com Vilmar Kuara. Crianças menores de 7 anos podem visitar gratuitamente o museu. Onde: R. Dona Germaine Burchard, 451, Água Branca. Quanto: Grátis (oficinas) e R$ 7,50/R$ 15 (entrada no Museu das Culturas Indígenas).

Museu do Ipiranga promove programação especial de Dia das Crianças. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Museu do Ipiranga - O museu administrado pela Universidade de São Paulo (USP) traz uma agenda especial para o final de semana do Dia das Crianças. No sábado, 12, haverá a Oficina de Boneca(o)s, promovida gratuitamente pelo Coletivo Trans Sol. No mesmo dia e também no domingo, 13, o espaço promove a atividade Caça-detalhes, que vai desafiar as crianças a procurarem a representação dos rios no cotidiano das cidades. A brincadeira ocorrerá nas exposições Uma História do Brasil e Passados Imaginados. Crianças com menos de 6 anos não pagam entrada no museu. Onde: Parque da Independência, Ipiranga. Quanto: R$ 15/R$ 30.

Passeios

Parque Villa-Lobos recebe o Família no Parque no Dia das Crianças. Foto: Werther Santana/Estadão