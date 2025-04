Quem foram os amores de Mario Vargas Llosa?

A tia Julia, a prima Patricia, a hispano-filipina Isabel Preysler e até a ruptura, com direito a soco, com um amigo supostamente por causa de uma mulher.

Mario Vargas Llosa, o gênio peruano das letras falecido no domingo, 13, em Lima aos 89 anos, viveu uma longa e intensa vida amorosa tão exposta quanto sua obra.

'Este foi o ano mais feliz da minha vida', disse o escritor Mario Vargas Llosa sobre Isabel Preysler à revista '¡Hola!'. Na foto, o casal chega ao tapete vermelho da cerimônia do Prêmio Goya de Cinema em Madri, Espanha, em 6 de fevereiro de 2016. Foto: Abraham Caro Marin/AP

Estes foram os principais amores do Nobel de Literatura:

A tia Julia, seu primeiro grande amor

PUBLICIDADE A escritora boliviana Julia Urquidi Illanes, sua tia política, foi o primeiro grande amor do autor de A Cidade e os Cachorros. Na época, ela tinha 29 anos e estava recém-divorciada, e ele, 19. O próprio Vargas Llosa classificou a relação como “rocambolesca” em suas memórias O Peixe na Água (1993).

O caso amoroso causou um escândalo familiar que azedou ainda mais o já conflituoso vínculo do escritor com seu pai, Ernesto Vargas.

Viveram a relação às escondidas até que se casaram em 1955, em segredo, no distrito de Grocio Prado, a 180 km ao sul de Lima.

O casamento durou nove anos, não tiveram filhos e terminou em Paris em 1964, quando Vargas Llosa a deixou por sua prima-irmã Patricia Llosa Urquidi, sobrinha da tia Julia.

O escritor transpôs seu casamento para a literatura em 1977 em Tia Julia e o escrevinhador. O romance teria repercussões inesperadas, pois ela respondeu em 1983 com o livro O que Varguitas não disse, um texto amargo onde o descreve como mulherengo e infiel.

Patricia, a mãe de seus filhos

Em 1965, e 10 anos após seu primeiro casamento, o autor de A Tentação do Impossível, aos 29 anos, casou-se com sua prima-irmã Patricia Llosa, de 19 anos e nascida em Cochabamba como a tia Julia.

A polêmica familiar também não foi estranha a esta relação, iniciada em Paris durante uma estadia da prima.

Patricia Llosa foi a mãe de seus três filhos (Álvaro, 1966; Gonzalo, 1967; Morgana, 1974), mas também sua metódica secretária executiva, que desempenhou um papel organizador em sua carreira.

“O Peru é Patricia, a prima de narizinho arrebitado e caráter indomável com quem tive a sorte de me casar há 45 anos e que ainda suporta as manias, neuroses e birras que me ajudam a escrever. Sem ela, minha vida teria se dissolvido há muito tempo em um turbilhão caótico (...)”, disse sobre sua esposa à Academia Sueca em 2010, quando recebeu o Nobel.

A relação terminou em um escândalo midiático em 2015, quando ainda não haviam se dissipado as festividades familiares em Nova York pelos 50 anos de casamento.

A ‘socialite’ Isabel Preysler

“Este foi o ano mais feliz da minha vida”, disse o Nobel à revista espanhola ¡Hola! ao resumir a intensidade de seu relacionamento com Isabel Preysler.

O casal durou até o final de 2022. Nunca se casaram. A ex-mulher do cantor espanhol Julio Iglesias conhecia Vargas Llosa desde 1986, quando o entrevistou para ¡Hola!.

O romance com a celebridade do mundo madrileno deliciou a imprensa de fofocas.

“Desperto curiosidade em certa imprensa há algum tempo pela mulher de quem estou apaixonado. Se esse é o preço que tenho que pagar para estar com a mulher de quem estou apaixonado, eu pago. Com resignação, não com entusiasmo”, disse então o escritor.

“García Márquez e eu fizemos um pacto, que não íamos alimentar a fofoca sobre nossa relação, então ele morreu cumprindo o pacto e eu vou morrer cumprindo o pacto”, disse Vargas Llosa.