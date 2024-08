Agenda Cultural SP: Fim de semana tem peça de Renata Sorrah, Baile do Magal e mostra de Harry Potter

No teatro, tem estreia da peça Ao Vivo [dentro da cabeça de alguém], inspirada no texto A Gaivota, de Anton Tchekhov, com a atriz Renata Sorrah no elenco. No Teatro Estúdio, na região central, o ator Otávio Augusto está à frente do elenco de A Tropa.

O Masp abre uma grande exposição dedicada à produção de Leonilson que reúne mais de 300 obras do artista cearense. Para quem gosta do universo da magia, a Harry Potter: The Exhibition vai levar o universo de um dos personagens mais importantes do cinema e da literatura para o Parque Ibirapuera.