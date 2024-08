“Se enfileirarmos as peças que Renata Sorrah participou, é possível retratar uma parte importante da história do teatro brasileiro”, afirma o diretor Márcio Abreu que, à frente da companhia brasileira de teatro, já realizou quatro espetáculos protagonizados pela atriz desde 2012 - o quinto, Ao Vivo [dentro da cabeça de alguém], estreia quinta-feira, 22, no Teatro do Sesi-SP, com ingressos gratuitos. “Renata tem uma sólida carreira na televisão, mas sempre foi uma referência como uma pensadora do teatro”, continua Abreu, também autor do texto.

Desde que iniciou a carreira teatral em 1967, Renata participou de clássicos como Antígona, Lágrimas Amargas de Petra von Kant, Mary Stuart e Macbeth, entre outros. Mas foi sua atuação em A Gaivota, do russo Chekhov, em 1974, que inspirou Abreu a conceber o novo espetáculo. “A montagem contava com um elenco maravilhoso, Tereza Rachel, Sérgio Britto, Cecil Thiré. Passei no teste para o papel de Nina, mas curiosamente eu arrumava desculpas para não fazer, algo como ‘já tenho uma casa alugada para as férias’. Eu não entendia a importância daquele universo criado por Chekhov. Até que um dia, dirigindo pelo Aterro do Flamengo, no Rio, em direção a um ensaio, tive uma epifania, entendi a relevância dele para as ciências, a matemática, a química, a física, a ecologia”, conta a atriz de 77 anos.

Ao saber da história, Abreu que, desde o fim da pandemia da covid-19, busca recuperar aspectos perdidos durante o isolamento, percebeu a existência de um diálogo entre a obra de Chekhov e o resgate da carreira da atriz. “Esse autor, de alguma maneira, nos relembra de assuntos essenciais, o valor da arte na vida das pessoas, os sentidos de humanidade, a importância de sonhar, de projetar os sonhos. Dar valor à memória e aos campos do imaginário. A Gaivota é uma peça que nos lembra isso. Eu queria oferecer uma peça para a Renata. Não é uma peça sobre a vida ou sobre a memória dela. Não é uma adaptação da Gaivota, mas é um diálogo com essa peça.”