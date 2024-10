‘Ainda Estou Aqui’, escolhido para representar o Brasil no Oscar, ganha trailer inédito; assista

Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui', filme de Walter Salles Foto: Alile Onawale/Divulgação

Nesta quinta-feira, 3, foi divulgado o novo trailer de Ainda Estou Aqui, o novo filme de Walter Salles que foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2025.

PUBLICIDADE O filme que estreia no dia 7 de novembro, é inspirado no livro de memórias de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, e conta a história de sua família. Rubens, o pai, Eunice, a mãe, e seus cinco filhos durante a época da ditadura militar. Depois que o patriarca da família é levado, a mãe faz de tudo para descobrir seu paradeiro e deixar a família unida.

A produção conta com grandes nomes da dramaturgia brasileira como Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. O filme será exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e no Festival do Rio.

Ainda Estou Aqui já foi selecionado para mais de 10 festivais internacionais, como o 72º Festival de San Sebastián, na Espanha; o 33º Festival Biarritz Amérique Latine, na França; o Festival de Pingyao, na China; o 20º Festival de Zurique, na Suíça; o 49º Festival de Toronto, no Canadá, e será exibido no dia 9 de outubro na sessão Spotlight do 62º Festival de Nova York e no dia 13 de outubro na 68ª edição do Festival de Cinema de Londres.