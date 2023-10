Regina Duarte se reinventa em nova profissão, após passagem pelo governo Bolsonaro e saída da Globo

Longe dos palcos e da televisão desde 2018, a atriz Regina Duarte se lançou em uma nova profissão, a de artista plástica. Nesta semana, ela abriu em São Paulo a exposição A Natureza e Eu, na loja Aqua Arte, no bairro de Moema, na zona sul da cidade, comandada pelo arquiteto Roberto Spiritus.

A mostra é resultado de pesquisas que Regina tem realizado em arte botânica. Em um post no Instagram, ela contou que o impulso de colecionar e manusear troncos, casca, folhas e flores secos lhe ocorreu em janeiro deste ano. Regina descreve o novo hábito como uma “paixão avassaladora”.

O cartaz de divulgação da exposição de Regina Duarte Foto: Divulgação

“Tenho muito a aprender ainda, eu sei. Não sei se vou conseguir me conter e passar mais de um dia sem lidar com as mais de mil folhas que recheiam meus livros e prensas. O processo que me levou a esta mostra me revelou que como ser humano vou também me transformar um dia em novas coisas”, escreveu Regina, de 76 anos.

A exposição ganhou texto de apresentação assinado pelo crítico de arte Oscar D’Ambrosio. Nele, o profissional explica o processo de trabalho realizado por Regina, que utiliza o material que recolhe da natureza em colagens.

“As imagens que a artista apresenta, sugerindo ou não elementos reconhecíveis no mundo considerado real, são, portanto, resultado de um procedimento criativo que parte da coleta de material, da sua limpeza, preparação para a colagem e forma como é colocado sobre o suporte”, diz o texto.

Em fotos postadas nas redes sociais, é possível ver alguns dos trabalhos confeccionados por Regina. Entre os convidados para a abertura da exposição, estavam a filha de Regina, a também atriz Gabriela Duarte, e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). No Instagram, Regina se refere a Carla como “amiga” que tem “megatons de energia”.

Gabriela Duarte durante abertura da exposição da mãe, Regina Duarte Foto: Reprodução/Instagram @gabidu

Considerada uma das grandes atrizes de sua geração, com trabalhos marcantes na TV, entre eles, Selva de Pedra, Malu Mulher, Sétimo Sentido, Roque Santeiro e Por Amor, além de atuação constante no teatro e no cinema, Regina encerrou seu contrato com a TV Globo, emissora onde passou mais de 50 anos, em fevereiro de 2020, um mês após aceitar o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para comandar a Secretaria Especial de Cultura em seu governo, pasta que substituiu o Ministério da Cultura, extinto à época por decisão de Bolsonaro.

Regina ficou no cargo por pouco mais de três meses em uma gestão marcada por polêmicas e desautorizações por parte de Bolsonaro. Após ser exonerada do cargo, o governo de Bolsonaro anunciou que Regina assumiria um cargo na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, algo que nunca ocorreu.

Um dos trabalhos produzidos por Regina Duarte Foto: Reprodução/ Instagram @gab

Em sua conta no Instagram, Regina costuma fazer posts de apoio a Bolsonaro e outros contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Para quem sente saudade da Regina Duarte atriz, uma opção é assistir às novelas disponíveis no Globoplay, como Roque Santeiro, História de Amor, Por Amor e Vale Tudo.