Diretor do British Museum renuncia após série de roubos de artefatos históricos

Londres, Reino Unido | AFP - O diretor do British Museum (Museu Britânico), Hartwig Fischer, anunciou nesta sexta-feira, 25, a sua renúncia com efeitos imediatos, após a revelação de uma série de roubos das suas coleções ao longo dos anos, que evidenciaram as falhas do sistema de segurança da prestigiada instituição londrina.

”A responsabilidade por estas falhas cabe, em última instância, ao seu diretor”, explicou Fischer, acrescentando que o museu “não respondeu com o rigor necessário” aos avisos recebidos há dois anos.

Visitantes caminham do lado de fora do Museu Britânico em Bloomsbury, Londres, sexta-feira, 26 de junho de 2015. Foto: Tim Ireland / AP Photo/File

Em 2021, o negociante de antiguidades Ittai Gradel já havia alertado o museu sobre um conjunto de objetos que teriam desaparecido do local. Naquele ano, a organização disse que havia realizado uma investigação interna e que todos os artefatos foram localizados e contabilizados.

Já na semana passada, o British Museum emitiu um comunicado que admitia que as suspeitas de Gradel eram verdadeiros. Um funcionário não identificado foi demitido e acusado de roubar e danificar objetos históricos do museu.

Os itens desaparecidos incluem “joias de ouro, gemas de pedras semipreciosas e vidro que datam do século 15 a.C ao século 19 d.C”. A organização afirmou que tomará medidas legais, e a Polícia Metropolitana de Londres também investiga o caso.