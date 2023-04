Exposição imersiva Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina é prorrogada

O público ganhou mais um tempinho para conseguir visitar a mostra imersiva Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina possibilita. Exposição no MIS Experience ficará em cartaz até do dia 31 de maio.

Exposição promove a interação do público com as obras do pintor italiano, de modo a se sentir dentro delas. Em espaço de mil metros quadrados, a exposição está dividida em 14 salas. Nesse trajeto, o visitante passa pela sala de imersão com projeções gigantes no teto e nas paredes, espaços dedicados à arquitetura, à história e às curiosidades da Capela Sistina.





Público visita a exposição imersiva Michelangelo - O Mestre da Capela Sistina Foto: Tiago Queiroz/ Estadão





Na ala que destaca o local do conclave, reunião do colégio dos cardeais para escolher um novo papa, e ainda uma réplica da chave da Capela Sistina, vinda diretamente do Vaticano.

Tem ainda o Quintal das Artes, um espaço para público infanto-juvenil especialmente preparado para promover a interação com o universo do mestre italiano.

SERVIÇO

Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina - Até 31/5

Valores: Gratuito às terças; quartas a sextas: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia);

sábados, domingos e feriados: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). Crianças até 7 anos

têm entrada gratuita.

De 3ª a 6ª, domingos e feriados: 10h às 18h; sábados: 10h às 19h





Exposição imersiva Michelangelo - O Mestre da Capela Sistina, no MIS Experience Foto: Tiago Queiroz/ Estadão





Quintal da Artes - Até 31/5

De 3ª a 6ª, domingos e feriados: 10h30 às 17h30; sábados: das 10h30 às 18h30.

Ingressos: terças: grátis; quartas a sextas: R$20 inteira (R$10 meia-entrada); sábados, domingos e feriados: R$30 inteira (R$15 meia-entrada)

MIS Experience. Rua Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca - São Paulo/SP

Mais informações: misexperience.org.br

Venda de ingressos: no site www.michelangelocapelasistina.com.br e nas bilheterias do espaço.