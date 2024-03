Prepare-se: Hello Kitty celebra 50 anos com exposição imersiva em São Paulo; veja detalhes

“A Hello Kitty é uma figura atemporal e estamos pensando em todos os detalhes para fazer os visitantes se sentirem, ora parte da turma da personagem, ora como criadores de suas histórias. Teremos diversos elementos físicos e digitais em ambientes lúdicos que criarão memórias eternas em cada um”, afirmou Mohamad Rabah, CEO da Multiverso Experience, em comunicado.

A iniciativa marca o primeiro grande evento dedicado à Hello Kitty na região, oferecendo uma experiência imersiva que mistura tecnologia e interatividade. Os organizadores prometem uma ambientação especial, em sete espaços, com mais de 50 projetores e tecnologia que permitirá aos visitantes customizar cenários e interagir com a personagem de maneira tridimensional.