Agenda cultural SP: Ney Matogrosso e o musical ‘Cabaret’ estão entre as opções para o fim de semana

No teatro, um dos destaques é a estreia da versão brasileira do musical Cabaret, um dos grandes sucessos da Broadway, com Fabi Bang e Ícaro Silva no elenco. A atriz Suely Franco traz a São Paulo a comédia musical A Vedete do Brasil, baseada na vida da atriz e cantora Virgínia Lane.

No MIS, a exposição A tragédia do Holocausto: a vida de Julio Gartner retrata os horrores de um dos episódios mais tristes da história mundial. No Instituto Tomie Ohtake, a mostra Água Fogo Pantanal mostra as duas faces do bioma: a cheia, que produz paisagens sensacionais, e os incêndios que prejudicam a região.