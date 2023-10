Museu Britânico lança site para recuperação de itens roubados

O Museu Britânico lançou um site para auxiliar na recuperação de aproximadamente 2.000 antiguidades que foram roubadas de sua coleção. A instituição anunciou que 60 itens já foram recuperados e outros 300 foram identificados e estão aguardando retorno.

A nova página não apresenta detalhes específicos dos itens roubados, mas sim informações sobre “os tipos de objetos que estão faltando”. O objetivo é que o público possa ajudar a identificá-los caso entrem em contato com algum deles.

Os objetos roubados incluem joias de ouro e gemas, datadas desde o século XV a.C. Foto: Montagem / Reprodução / British Museum

Os objetos roubados incluem joias de ouro e gemas, datadas desde o século XV a.C., todos do departamento grego e romano do museu. A publicação de detalhes específicos dos objetos não foi realizada para evitar que aqueles que estão de posse das peças possam evadir a detecção, conforme explicado pelo Art Loss Register, que está auxiliando na operação.

O Museu Britânico trabalha em conjunto com a Polícia Metropolitana de Londres e um painel de especialistas foi estabelecido para ajudar na identificação e recuperação das antiguidades perdidas. A operação inclui o monitoramento ativo do mercado de arte, tanto físico quanto online. As informações são do The Art Newspaper.