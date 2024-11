O vendedor de frutas que vendeu uma banana de US$ 6,2 milhões por 25 centavos

A jornada da banana – da banca de frutas à obra de arte – começou em 2019, quando Cattelan exibiu seu trabalho pela primeira vez na Art Basel Miami Beach, uma feira de arte internacional. A peça conceitual em três edições, intitulada Comedian, é uma homenagem implícita ao absurdo do mundo da arte, em consonância com a carreira provocativa de Cattelan. Ela veio com um detalhado manual do proprietário sobre como fixar a banana com a fita adesiva e a permissão para renová-la quando a fruta apodrecer (Cattelan comprou as bananas originais em uma mercearia de Miami, segundo ele disse em entrevistas).

Cada edição foi vendida em Miami por US$ 120.000 a US$ 150.000 e atraiu multidões eufóricas: um artista performático arrancou uma das bananas da parede, descascou e a comeu. Cattelan ficou empolgado com o debate que se seguiu sobre o que exatamente é arte e como lhe atribuímos valor.