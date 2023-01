As 10 desculpas mais bizarras que as celebridades deram em 2022

THE WASHINGTON POST - Pedindo desculpas. Como qualquer terapeuta de casais que vale a pena pagar por hora lhe dirá, quase sempre vale a pena fazer quando os sentimentos de alguém foram feridos. Embora, como qualquer casal dirá, essa política às vezes resulta em algumas desculpas bastante ridículas. As celebridades, claro, têm uma relação a manter com o público - uma entidade com sentimentos infinitos que podem ser feridos a qualquer momento. Suas desculpas, portanto, podem ser profundamente estranhas, bizarramente específicas e bastante divertidas por si mesmas.





O cantor e compositor Bob Dylan Foto: Mario Anzuoni/Reuters





Claro, muitas pessoas se desculparam por ações genuinamente prejudiciais. Beyoncé e Lizzo pediram desculpas por usarem letras insensíveis. Taylor Swift e Marlo Thomas pediram desculpas após acusações de que alimentaram a gordofobia. Candace Cameron Bure... apenas se desculpou por excluir casais do mesmo sexo da programação de Natal em sua rede Great American Family. E, no entanto, em outras partes desse rolo havia algumas declarações verdadeiramente tolas de arrependimento.

Apresentando infratores reincidentes como Bob Dylan, Kim Kardashian e James Corden, aqui estão as 10 situações mais estranhas pelas quais as celebridades tiveram que se desculpar em 2022:

1) Perguntando por que Keanu Reeves ainda ‘está entre nós’

Em outubro, o ator Matthew Perry, de Friends, se desculpou depois que um capítulo de suas memórias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, chamou a atenção por motivos errados. Em um trecho publicado por vários veículos antes do lançamento do livro, Perry, 53 anos, escreveu sobre seu falecido amigo, River Phoenix. “River era um homem bonito, por dentro e por fora - bonito demais para este mundo, acabou. Parece que sempre são os caras realmente talentosos que caem”, escreveu Perry. “Por que os pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda caminha entre nós?” Perry repetiu a pergunta mais tarde em outro capítulo do livro, sobre a morte de seu amigo Chris Farley em 1997. “Eu fiz um buraco na parede do camarim de Jennifer Aniston quando descobri. Keanu Reeves caminha entre nós”, escreveu ele.

Quando Perry se desculpou, ele disse à People que havia simplesmente escolhido o nome do primeiro ator em que pensou. “Eu deveria ter usado meu próprio nome”, comentou.





O ator Matthew Perry Foto: Mario Anzuoni/Reuters





2) Insultando Venus e Serena Williams por não jogarem tênis contra os homens

Em março, a diretora neozelandesa Jane Campion ganhou o Critics’ Choice Award de melhor diretora por seu filme Ataque dos Cães. Durante seu discurso de agradecimento, ela olhou para os grandes nomes do tênis americano Serena e Venus Williams, que estavam presentes para apoiar King Richard: Criando Campeãs, o filme biográfico sobre seu pai, e disse: “Serena e Venus, vocês são maravilhosas, mas não têm de jogar contra homens, como eu tenho que fazer.”

A reação foi rápida - King Richard, afinal, era um filme sobre o racismo e o sexismo que as duas mulheres enfrentaram para chegar ao topo de seu esporte. Campion divulgou um comunicado à Vanity Fair e outros veículos. “Fiz um comentário impensado comparando o que faço no mundo do cinema com tudo o que Serena Williams e Venus Williams alcançaram. Não pretendia desvalorizar essas duas lendárias mulheres negras e atletas de classe mundial”, disse Campion. “O fato é que as irmãs Williams, na verdade, enfrentaram os homens na quadra (e fora dela), e ambas abriram as portas para o que é possível para as mulheres neste mundo. A última coisa que eu gostaria fazer é minimizar mulheres notáveis.”





A diretora Jane Campion Foto: Mario Anzuoni/Reuters





3) Enviando spam para o iTunes de todo mundo em 2014 com um álbum grátis

Em 9 de setembro de 2014, o álbum do U2 Songs of Innocence foi enviado automaticamente para as bibliotecas do iTunes em todos os lugares como parte de um acordo promocional com a Apple que lançava um novo iPhone. Todos os usuários do iTunes viram o disco aparecer automaticamente em suas bibliotecas. Isso deu início a uma discussão sobre privacidade. Vários veículos de imprensa caracterizaram a estratégia como transformar música em spam.

Para ser claro, o vocalista Bono já havia se desculpado antes. Mas talvez o fato de ele ter sentido a necessidade de fazê-lo novamente apenas indique o grau de aborrecimento persistente. “Eu pensei que se pudéssemos colocar nossa música ao alcance das pessoas, elas poderiam alcançá-las. Não é bem assim”, escreveu Bono, 62 anos, em seu livro de memórias, Surrender: 40 Músicas, Uma História Comum, lançado em novembro. “Como disse um brincalhão da mídia social, ‘Acordei esta manhã para encontrar Bono na minha cozinha, tomando meu café, vestindo meu roupão, lendo meu jornal.’ Ou, um menos gentil: ‘O álbum grátis do U2 é superfaturado’. Mea-culpa.”

Bono, vocalista da banda U2 Foto: Jane Campion / AP





4) Patrocinar um brunch de pesadelo no Balthazar, de Nova York

Tudo começou com uma postagem no Instagram e terminou com um pedido de desculpas que foi ... meia desculpa? Em outubro, Keith McNally, dono do restaurante Balthazar, no SoHo de Nova York, postou no Instagram para reclamar das travessuras do apresentador noturno James Corden em duas ocasiões em que ele jantou lá. Em uma ocasião, escreveu McNally, Corden, 44, entrou com sua esposa, que pediu um “omelete só de gema”. De acordo com McNally (que citou o relatório de um gerente sobre o incidente), Corden devolveu o omelete porque continha um pouquinho de clara; depois que a cozinha refez a omelete, Corden gritou com o pessoal do serviço: “Você não pode fazer o seu trabalho! Você não pode fazer o seu trabalho! Talvez eu devesse ir para a cozinha e fazer eu mesmo o omelete!”





O humorista e ator James Corden Foto: Lucas Jackson/ Reuters

Em seu programa, Corden se desculpou. Mais ou menos: ele explicou que sua esposa tem uma “alergia grave” e que explicou isso aos garçons. “Como a refeição dela veio errada para a mesa pela terceira vez, no calor do momento, fiz um comentário sarcástico e rude sobre cozinhá-lo eu mesmo”, disse ele. “É um comentário do qual me arrependo profundamente.” (Em um perfil do New York Times, no entanto, Corden chamou toda a confusão sobre seu conflito com McNally de “boba”.)

5) Causando uma cena na Bay Bridge de São Francisco... por volta de 1996

Em uma entrevista no tapete vermelho sobre seu filme de retorno The Whale, Brendan Fraser disse ao SF Gate que sempre se arrependeu de como uma cena específica de seu filme George, o Rei da Floresta, de 1997, foi rodada. A comédia apresenta uma cena em que George resgata um paraquedista emaranhado nas colunas da ponte.

“Isso paralisou o tráfego em ambos os lados da ponte”, disse Fraser, 54. “Há um paraquedista falso pendurado nela. Eu estava com a TV ligada e o programa Oprah foi interrompido porque havia uma reportagem especial com helicópteros dizendo que um paraquedas estava pendurado na ponte. “Peraí, estou olhando para os helicópteros e para a TV: alguém não pediu autorização. Vamos ter problemas com o gabinete do prefeito. Então só posso me desculpar por isso”, disse ele.





O ator Brendan Fraser Foto: Vianney Le Caer/AP

(Para ser justo, Fraser entrou em um longo hiato em Hollywood, voltando apenas alguns anos depois de George. Parabéns a ele por se desculpar quando a oportunidade finalmente se apresentou.)

6) Deitado no palco durante um discurso de agradecimento do Emmy

A piada, ao que parece, era que Jimmy Kimmel havia tomado algumas margaritas e desmaiou antes que ele e Will Arnett apresentassem o prêmio de roteiro de série de comédia. Mas poucas pessoas se lembram disso. A maioria se lembra apenas da parte em que Kimmel, 55, fingindo estar desmaiado, continuou deitado no chão em frente ao microfone enquanto Quinta Brunson aceitava o prêmio, tornando-se o terceiro escritor negro a fazê-lo.

Para muitos, a mordaça parecia uma distração; Kimmel entendeu a dica e se desculpou com Brunson em seu programa no final da semana. “Eles disseram que eu roubei seu momento, e talvez tenha roubado e sinto muito se fiz isso. Sinto muito por ter feito isso, na verdade”, disse Kimmel. “A última coisa que eu gostaria de fazer é te chatear.”





Quinta Brunson, com Jimmy Kimmel deitado no palco Foto: Mark Terrill//AP

Brunson aceitou graciosamente o pedido de desculpas - depois, é claro, de aproveitar a oportunidade para interromper o monólogo de abertura de Kimmel e citar as partes de seu discurso de aceitação que foram perdidas pela distração provocada por Kimmel. “Você sabe que, quando se ganha um Emmy, tem só 45 segundos para fazer um discurso? E que não é muito tempo?”, disse ela. “E então você fica com ainda menos tempo porque alguém faz uma comédia idiota que dura um pouco demais?”.

7) Oferecendo às mulheres uma conversa estimulante, sem convite e surda

Em um perfil publicado em março sobre as irmãs Kardashian e sua mãe, Kris Jenner, Kim Kardashian disse à Variety: “Tenho o melhor conselho para as mulheres nos negócios: levante-se e trabalhe - ninguém quer trabalhar hoje em dia”.





A modelo e empresária Kim Kardashian Foto: Jordan Strauss//AP





Claro que receber tal diretriz de uma estrela de reality show cujo parentesco era sua única justificativa para a fama irritou muitas pessoas. Então, em uma aparição no programa de TV Good Morning America, Kardashian, 42 anos, pediu desculpas e disse que suas palavras foram “tiradas de contexto”. “Não foi uma declaração geral para as mulheres, ou para sentir que não respeito o trabalho ou pensar que elas não trabalham duro”, disse. “Eu sei que sim. Foi tirado do contexto, mas sinto muito se foi recebido dessa forma.”

8) Autografando livros com uma máquina automática

Em novembro, cerca de 900 fãs pagaram por cópias autografadas do novo livro de Bob Dylan, The Philosophy of Modern Song (A Filosofia da Canção Moderna), custando US$ 600 cada. Em cada cópia havia uma carta assinada por Jonathan Karp (executivo-chefe da editora do livro, Simon & Schuster) confirmando sua autenticidade, mas quando os fãs começaram a examinar de perto, perceberam que as assinaturas pareciam exatamente as mesmas.





Bob Dylan em foto de 1962 Foto: HO / REUTERS





Dylan, 81, confessou logo depois em um post no Facebook: ele havia usado um autopen, um dispositivo que replica uma assinatura, para conseguir que todos os livros fossem assinados. “Em 2019, tive um caso grave de vertigem e continuou nos anos de pandemia. É preciso uma equipe de cinco pessoas trabalhando por perto para me ajudar nessas sessões de autógrafos, e não conseguimos encontrar uma maneira segura e viável de concluir o que era preciso fazer enquanto o vírus estava no ar. Então, durante a pandemia, não foi possível assinar nada e a vertigem não ajudou. Com os prazos contratuais se aproximando, me foi sugerida a ideia de usar uma caneta automática, juntamente com a garantia de que esse tipo de coisa é feito ‘o tempo todo’ nos mundos da arte e da literatura”, escreveu ele. “Usar uma máquina foi um erro de julgamento e quero corrigi-lo imediatamente. Estou trabalhando com a Simon & Schuster para fazer exatamente isso.”

9) Flertando no Instagram

Ele teve um affair? Ou Adam Levine acabou de lisonjear uma modelo do Instagram chamada Sumner Stroh de uma das maneiras mais estranhas que se possa imaginar? Continua sendo o mistério do ano - para algumas pessoas, provavelmente.

Em setembro, Stroh acusou Levine, 43, de trair sua esposa grávida, a modelo Behati Prinsloo, com ela. No TikTok, Stroh afirmou que ela e Levine estavam se vendo há cerca de um ano antes do fim do caso, ocorrido alguns meses antes. Ela postou capturas de tela de DMs do Instagram de Levine: “É realmente irreal como você é gostosa. Como se isso me surpreendesse”, dizia um. “Ok, pergunta séria. Estou tendo outro bebê e se for (um) menino, eu realmente quero chamá-lo de Sumner. Você concorda com isso? Falo sério”, dizia outro.





Adam Levine, vocalista do Maroon 5 Foto: Kevin Lamarque/ Reuters





Levine emitiu um meio pedido de desculpas em que negava mais ou menos no - onde mais? - Instagram. “Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero limpar a barra. Usei de mau julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha esposa em QUALQUER tipo de flerte”, escreveu ele. “Não tive um caso, mas, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida. Em certos casos, tornou-se inapropriado; tratei disso e tomei medidas proativas para remediar isso com minha família.”

10) Demitir um ator por ter “olhos mortos”

O ator de Maravilhosa Sra. Maisel, Connor Ratliff, 47, lembra-se tão vividamente do dia em que batizou seu podcast de Dead Eyes em homenagem a isso: Tom Hanks, como conta Ratliff, o demitiu do projeto Band of Irmãos, em 2001, porque Ratliff tinha... bem, você pode imaginar.





O ator e diretor Tom Hanks Foto: Tolga Akmen/ EFE





Quando Ratliff contou recentemente a Hanks, 65, a história narrada no podcast, o veterano ator disse que “nem em um único momento aquilo soava familiar”. No entanto, Hanks ficou horrorizado e se desculpou cordialmente. “Esta é uma história arrepiante, simplesmente arrepiante”, disse ele, acrescentando que assumiu “total responsabilidade” pelo que aconteceu. “Este foi sem dúvida o ato do diretor, que, no caso, era eu.”