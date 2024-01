Marina Colasanti é indicada ao mais prestigioso prêmio da literatura infantil mundial

Um dos principais nomes da literatura brasileira e com uma vasta obra para crianças, mas não só, Marina Colasanti foi indicada ao Prêmio Hans Christian Andersen 2024 nesta quinta-feira, 18. Promovido pela International Board on Books for Young People (IBBY), ele é o maior reconhecimento para um autor de literatura para a infância. E para um ilustrador. O brasileiro Nelson Cruz também está na lista de indicados - na categoria ilustração.

O vencedor será conhecido no dia 8 de abril, na Feira do Livro Infantil de Bolonha.

A escritora Marina Colasanti, em 2021; autora foi indicada ao Prêmio Hans Christian Andersen Foto: Alessandra Colasanti

Nascida na Eritreia filha de pais italianos, Marina Colasanti passou a primeira infância na Itália, ainda sob os efeitos da Segunda Guerra Mundial, e se mudou com a família para o Brasil ainda criança. Jornalista e escritora, ela acaba de ser homenageada, aos 86 anos, com o livro A Disponibilidade da Alma (FTD). Na ocasião, ela conversou com o Estadão sobre seu ofício e sobre envelhecer. Leia no link seguir.

Como Marina Colasanti, Nelson Cruz, mineiro de 66 anos, é um artista amplamente reconhecido no Brasil. Foi o vencedor do Livro do Ano do Jabuti em 2021, com Sagatrissuinorana (Ôzé), que ele produziu com João Luiz Guimarães, entre outros prêmios. Cruz ilustrou Se os Tubarões Fossem Homens, de Brecht, e é autor de uma vasta obra.

Ilustração de Nelson Cruz para o livro Sagatrissuinorana Foto: Nelson Cruz/Ôzé

PUBLICIDADE Ao longo da história - o prêmio foi criando em 1956 para autores e em 1966 para ilustradores - três brasileiros ganharam: as escritoras Lygia Bojunga (1982) e Ana Maria Machado (2000) e o ilustrador Roger Mello (2014).

Publicidade

A seleta lista de premiados conta ainda com nomes como Maurice Sendak, de Onde Vivem os Monstros (1970), e, mais recentemente, Anthony Browne (2000) e Suzy Lee (2022).

A lista inicial de concorrentes para o prêmio de 2024 contou com 59 candidatos de 39 países. O Brasil é o único com dois finalistas. A premiação não envolve dinheiro, apenas o reconhecimento pelo conjunto da obra. Veja a lista a seguir.

Autores que concorrem ao Hans Christian Andersen

Marina Colasanti (Brasil)

Heinz Janisch (Áustria)

Lee Geum-yi (Coreia do Sul)

Bart Moeyaert (Bélgica)

Timo Parvela (Finlândia)

Edward van de Vendel (Holanda)

Ilustradores que concorrem ao Hans Christian Andersen