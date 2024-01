Romance paranormal da neurocientista Ali Hazelwood, ‘A Noiva’ já tem data de lançamento no Brasil

O enredo de A Noiva: Misery Lark, filha do vampiro mais poderoso do sudoeste, nunca foi bem-vista pelos seres de sua espécie. Ela passa seus dias anonimamente em meio aos humanos, isolada, até que é chamada para firmar um acordo de paz entre vampiros e licanos, seus inimigos mortais. Para isso, será obrigada a se casar com Lowe Moreland. Licanos são lobisomens cruéis e imprevisíveis. Lowe governa o grupo com autoridade absoluta, mas também com justiça. Pela forma como acompanha cada passo de Misery, fica claro que não confia nela. A vampira tem as próprias razões para concordar com o casamento arranjado. Ela só não esperava se sentir atraída por seu inimigo... e ainda ser correspondida.

Sucesso no TikTok, Ali Hazelwood veio ao Brasil em 2022 para a Bienal do Livro de São Paulo. Entre seus livros publicados no Brasil, além de A Hipótese do Amor, estão Amor, Teoricamente, A Razão do Amor e Odeio te Amar. Somados, seus livros - todas lançados pela Arqueiro - venderam, no Brasil, 350 mil exemplares.