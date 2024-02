Casal de influencers é exemplo de como internet exalta e depois ‘cancela’ quem faz sucesso; entenda

THE NEW YORK TIMES - Há uma linha do tempo inevitável para a viralização. Primeiro, há a fama crescente, depois, a onipresente afeição online, seguida pela queda da popularidade digital. Já vimos isso acontecer várias vezes.

Lembra-se de Ken Bone, o senhor com um suéter vermelho que conquistou corações durante um debate presidencial nos Estados Unidos em 2016? Não demorou muito para que os detetives da Internet descobrissem seu histórico desagradável no Reddit.

O criador de emas favorito do TikTok? Você já sabe para onde isso vai. (Na linguagem da internet, esses personagens são frequentemente chamados de “Milkshake Ducks”). Agora, Campbell e Jett Puckett estão vivendo a segunda metade dessa linha do tempo.

Campbell e Jett Pucket em vídeo publicado nas redes sociais.

PUBLICIDADE Os Pucketts, um casal que vive no estado americano da Geórgia, ganharam destaque no TikTok, onde Campbell Puckett publica regularmente vídeos do casal exibindo suas roupas. Tecnicamente, a conta é de sua mulher, mas Jett Puckett se tornou amado pelas maneiras muito particulares com que ele exalta sua mulher, a quem ele chama carinhosamente de Pookie. “Esta é a melhor roupa para um encontro noturno de sexta-feira”, diz Jett Puckett em um vídeo de novembro, apontando para a minissaia e o cardigã da mulher. “É o visual sexy, mas elegante, que eu adoro”, diz ele em um vídeo do casal se preparando para assistir a um jogo de futebol americano universitário.

“Pookie está absolutamente incrível”, diz ele em uma publicação mais recente. O vídeo já foi visto mais de seis milhões de vezes. Puckett às vezes descreve os trajes de sua mulher como “fogo” (da gíria “fire”, que, em inglês, quer dizer que algo é muito bom).

No início, os espectadores ficaram perplexos com os vídeos do casal. Muitos os consideravam um canal para passar por uma vergonha alheia aguda. Mas, nas últimas semanas, a maré mudou. “Eu amo esse homem”, diz um comentário em um vídeo recente. “Ele é tão esquisito em todos os vídeos, mas é tão doce”, diz outro.

A adoração explícita de Puckett pelo gosto e pelo guarda-roupa de sua mulher se tornou um meme. Os usuários do TikTok começaram a imitar Puckett e a fazer vídeos de paródias. Até a linha aérea Southwest Airlines entrou na brincadeira. (Normalmente, quando uma marca entra em cena é um sinal claro de que uma piada da internet não tem mais graça).

Foi aí que o inevitável aconteceu: à medida que o casal se tornou mais popular, as pessoas começaram a investigar seu histórico online. Um usuário do TikTok postou uma captura de tela do que parecia ser o LinkedIn de Jett Puckett e narrou seu currículo, obtendo 2 milhões de visualizações. (Esse vídeo não revelou nada desagradável, mas apontou os méritos acadêmicos e profissionais de Puckett).

Depois, no Reddit, os usuários compartilharam fotos de uma pessoa que diziam ser Campbell Puckett. Em uma delas, a mulher posa em frente a uma bandeira dos Estados Confederados, grupo que, durante a Guerra Civil Americana, buscou a independência para impedir a abolição da escravatura. (Até a última quarta-feira, 31, a foto ainda estava visível em uma conta do Facebook que parece pertencer a Campbell Puckett).

Em outra, ela usa um vestido antiquado com uma saia grande, que alguns seguidores disseram ser um traje para um baile com tema de plantação do “Velho Sul” (essa foto foi publicada no Pinterest por uma conta que parece ser o perfil da irmandade Phi Mu, na Universidade do Mississippi, da qual Campbell Puckett era integrante).

Campbell Puckett recusou vários pedidos de entrevista para esta reportagem. Em um e-mail para o The New York Times, ela disse que já havia falado sobre as fotos nas redes sociais. “Algumas fotos antigas minhas ressurgiram recentemente”, escreveu ela em um story no Instagram.

“Na época em que essas fotos foram tiradas, eu tinha 20 anos. Não entendia completamente o impacto de minhas ações como entendo agora.” Ela pediu desculpas “pelo dano que isso pode ter causado a algumas pessoas” e assume total responsabilidade.

Os riscos da exposição

Campbell Puckett é uma influenciadora que está tentando conquistar um público e, como tal, convidou a internet em geral a prestar muita atenção nela. Esse cenário, no entanto, não acontece apenas com pessoas que buscam fama.

A esta altura, todos devem entender a velocidade e a facilidade com que toda a experiência online de cada um está disponível para consumo público. Mas questões mais amplas envolvem pegadas digitais e, à medida que as gerações são criadas em um mundo onde nunca houve uma época sem internet, essas pegadas estão ficando maiores e mais difíceis de manejar a cada dia.

Nossos detritos pixelados podem variar de banais e inofensivos a postagens que podem afetar negativamente a vida pessoal ou a carreira de alguém ou, simplesmente, causar constrangimento indesejado ou não merecido.

Pegadas digitais e julgamento público