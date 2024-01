O que os ultrarricos vestem no mercado? Perfil faz sucesso mostrando rotina e estilo de milionários

THE NEW YORK TIMES - Como assistente pessoal de uma aposentada rica, Nora Szigeti é encarregada de muitas atividades habituais: gerenciar um calendário, reservar viagens, realizar tarefas. Mas, recentemente, após sua chefe de 70 anos encontrar uma publicação no Instagram compartilhada pela conta Class of Palm Beach, que documenta as roupas que as pessoas usam na cidade, ela assumiu outra função: a de relações públicas.

"Minha chefe seria a pessoa perfeita para o seu site", escreveu Szigeti, 50 anos, em uma mensagem para o perfil em novembro. Logo depois, sua empregadora, Oblio Wish, apareceu em um vídeo compartilhado pela Class of Palm Beach, no qual ela exibia seu guarda-roupa repleto de itens da Dior, Gucci e Chanel. Ela é uma das centenas de residentes e visitantes de Palm Beach, no estado americano da Flórida - cujas idades variam de 20 e poucos a 80 e poucos anos - que apareceram nos perfis do Instagram, TikTok e Facebook da Class of Palm Beach desde que foram criados em março do ano passado. Suas contas nessas três plataformas têm agora um público combinado de mais de um milhão de seguidores.

Pessoas caminham pela Worth Avenue, uma avenida de comércio, em Palm Beach, Flórida, em 13 de janeiro de 2024. Os perfis nas redes sociais da Class of Palm Beach exibem roupas carregadas de marcas de grife vistas nessa cidade rica. Foto: James Jackman/The New York Time

Na ilha de 22,5 km de extensão, a Class of Palm Beach funciona para alguns como uma espécie de “Shiny Sheet da era da mídia social”, em referência ao apelido do Palm Beach Daily News, um jornal local que enche suas páginas com fotografias de galas e almoços da alta sociedade.

Para outros, como a Sra. Szigeti, as contas oferecem uma visão quase diária de como os ultrarricos se vestem. Um relatório do Departamento do Censo dos Estados Unidos listou a renda familiar média em Palm Beach entre 2018 e 2022 como quase 191 mil dólares, cerca de R$ 938 mil.

Brunello Cucinelli, Zimmermann e Hermès são marcas frequentemente citadas pelas pessoas que aparecem nas contas da Class of Palm Beach, muitas das quais podem ser vistas segurando bolsas Chanel.

“Para eles, é tão comum: ‘ah, hoje estou usando um Rolex, e é apenas uma Birkin’”, disse Szigeti sobre a naturalidade com que alguns dos entrevistas das contas se referem a relógios e bolsas que a maioria das pessoas apenas sonha em ter. “Tenho que economizar dois anos para comprar até a metade de uma Birkin.”

Devorah Ezagui, 28 anos, que morou em Palm Beach durante parte de sua infância, criou as contas da Class of Palm Beach depois de se mudar de volta para a região no ano passado. Anteriormente, ela morava em Nova York, onde conciliava treinamento pessoal e trabalhos de marketing, e onde frequentemente perguntava às pessoas na rua sobre suas roupas, disse ela.

A moda em Palm Beach inclui as mesmas marcas usadas em outros locais ricos, mas a maneira como as pessoas as usam evoca um determinado estilo de vida, disse Ezagui. Os perfis, acrescentou ela, foram criados para mostrar esse estilo de vida e oferecer uma fuga, além de inspiração para a moda.

Devorah Ezagui, que criou as contas Class of Palm Beach no ano passado, em Palm Beach, Flórida, em 13 de janeiro de 2024. Os perfis nas redes sociais da Class of Palm Beach exibem roupas com etiquetas de grife encontradas na cidade. Foto: James Jackman/The New York Times

Alanna Strei, agente imobiliária de San Diego que descobriu a Class of Palm Beach no Instagram, disse que apreciou a estética do “glamour do dinheiro antigo” e seu tom aspiracional. A Sra. Strei acrescentou que também gosta do fato de a conta apresentar uma variedade de pessoas, não apenas os tipos que aparecem no reality show Real Housewives of Miami, como ela descreveu.

Os vídeos da Sra. Ezagui para a Class of Palm Beach são, em sua maioria, entrevistas feitas na rua, nas quais ela questiona os entrevistados sobre suas roupas, acessórios e fragrâncias enquanto os filma com seu iPhone. A abordagem é semelhante à de outras contas nas redes sociais que começaram a documentar o vestuário em locais de luxo, como a Madison Avenue em Nova York e Greenwich, Connecticut. A Sra. Ezagui, cujo guarda-roupa inclui sapatilhas Celine e shorts jeans Maison Margiela, também é personal stylist de clientes nas áreas de Palm Beach e Nova York. Ela disse que passa pelo menos quatro horas por dia gerenciando os perfis da Class of Palm Beach, que compartilham publicações patrocinadas pagas por marcas.

As contas também apresentavam alguns dos clientes que a Sra. Ezagui estilizou, disse ela, mas a maioria dos entrevistados são estranhos que ela encontrou quando estava fora de casa, seja fazendo compras em um supermercado Publix local ou em lojas na Worth Avenue, uma avenida de comércio sofisticada.

Embora tenha ido ao resort de luxo Mar-a-Lago, a residência do ex-presidente Donald J. Trump, ela ainda não documentou nenhuma roupa lá. “Na verdade, era algo que eu queria investigar”, disse ela. Mas há “regras rígidas” sobre “ir às mesas de outras pessoas” no clube privado, acrescentou.

Os tipos de pessoas que ela procura têm personalidades vibrantes e parecem ter “realmente colocado intencionalidade em suas roupas”, disse ela. A Sra. Ezagui acrescentou que cerca de 70% das pessoas que ela pediu para aparecer concordaram.

A maioria dessas pessoas são mulheres brancas, uma tendência que alguns seguidores das contas apontaram nos comentários. A Sra. Ezagui disse que o perfil demográfico das pessoas apresentadas refletia menos suas escolhas e mais a população de Palm Beach.

A Sra. Paulino, 28 anos, que tinha vindo de Miami para almoçar em Palm Beach, concordou - veja acima. Mais tarde, ela disse que a roupa que estava usando tinha a intenção de evocar uma “sensação de luxo, mas de praia”.

A Sra. Ezagui disse que algumas pessoas pediram que ela mostrasse menos pessoas com roupas de grife e mais com itens elegantes de varejistas acessíveis como a TJ Maxx. Mas, para ela, as marcas de luxo são um elemento-chave para o sucesso da Class of Palm Beach. “As pessoas estão tentando buscar inspiração”, disse ela.

Publicidade

