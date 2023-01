8 artistas, como Brendan Fraser em ‘A Baleia’, que ficaram irreconhecíveis em seus personagens

Na história do cinema, os mais variados artistas foram além do uso de maquiagem para viver personagens marcantes. O caso mais recente pode ser visto no filme A Baleia (The Whale), com Brendan Fraser, que precisou engordar um pouco para fazer seu personagem, mas como afirmou em entrevistas, sofreu por ter de usar série de próteses até atingir o objetivo.





O rapper 50 Cent em cena do filme A Luta de um Campeão





Outros se destacaram nesse desafio de interpretar um personagem complexo, com visual diferente, seja magro demais, como foi o caso de Tom Hanks em Filadélfia, ou engordar, como Robert de Niro, em Touro Indomável. Confira o curioso de alguns personagens e seus atores que se superaram e, por vezes, foram reconhecidos pelo trabalho.

Brendan Fraser, em A Baleira

Em The Whale, Brendan Fraser interpreta Charlie que, em luto pela morte do namorado, voltou-se para a alimentação exagerada a ponto de engordar demais e atingir o peso de 270 kg. A situação se complica quando ele tenta se reconciliar com sua filha adolescente (Sadie Sink), depois que os dois se afastaram por conta de seu relacionamento com outro homem. Filme estreia dia 23 de fevereiro nos cinemas.









Christian Bale, em O Operário

Ator que é extremamente dedicado ao trabalho, Christian Bale se empenou ao máximo para interpretar o trabalhador Trevor Reznik no filme O Operário. Para isso, emagreceu surpreendentes 27 quilos, o que deu mais densidade ao thriller psicológico de 2004 dirigido por Brad Anderson. Na história contada, Reznik sofre por não conseguir dormi, o que tem provocado sua perda de peso e, consequentemente, afetado a saúde mental do rapaz. Disponível para aluguel na Amazon Prime Vídeo.





Anne Hathaway, em Os Miseráveis

Para dar vida a Fantine, personagem do filme musical Os Miseráveis, Anne Hathaway conseguiu ficar ainda mais magrinha, pois precisou emagrecer 11 quilos. Mas o desafio foi bem recompensado, com Anne sendo premiada com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante de 2013. Adaptação da obrada de Victor Hugo, filme se passa em plena Revolução Francesa. Trata-se de uma história de sonhos destruídos e amor não correspondido, paixão, sacrifício e redenção. Está disponível no Lionsgate+.









Matthew McConaughey, em Clube de Compras Dallas

O versátil ator Matthew McConaughey encarou interpretar o eletricista texano Ron Woodroof, no filme Clube de Compras Dallas, que recebe o diagnóstico de aids e tem sua vida virada de ponta cabeça. História mostra como ele foi em busca de alternativas em tratamentos para uma doença ainda muito estigmatizada na época e acabou no mundo do contrabando de drogas. Além de ter perdido mais de 20 quilos para o papel, McConaughey cria com veracidade um cowboy de rodeios homofóbico que vive muito mais do que o prognóstico dado por seus médicos e supera suas atitudes antiquadas. Disponível para aluguel na Amazon Prime Vídeo.









Charlize Theron, em Tully

A atriz nascida na África do Sul enfrentou o desafio de precisar engordas mais de 20 quilos para estrelar o filme Tully, em 2018. Na trama, Charlize Theron é Marlo, mãe de três filhos, com um recém-nascido para cuidar, vive uma vida muito atarefada, sem tempo para si mesma. Certo dia, ela ganha de presente de seu irmão uma babá para Cuidar das crianças durante a noite. Embora um pouco hesitante, Marlo é surpreendida por Tully. Disponível para aluguel na HBO Max.





Robert de Niro, em Touro Indomável

Um dos ícones do cinema mundial, Robert de Niro tem inúmeros personagens marcantes, entre eles, foi o pugilista Jake MaMotta no filme Touro Indomável. Para encarar o ringue na pele do lutador, campeão mundial, De Niro precisou e enfrentar bons desafios. Primeiro, tinha de se manter em forma, músculos à altura do esportista, no entanto, o fim de carreira do personagem levou o astro a engordar 30 quilos. Como o tempo era curto, a saída foi conquistar o peso em viagem para a Itália. Filme de 1980 foi dirigido por Martin Scorsese e está na Amazon Prime Video.









Tom Hanks, em Filadélfia e O Náufrago

Não tem como citar apenas um feito de Tom Hanks, por isso, vale citar dois trabalhos que o fizeram alterar seu corpo de forma surpreendente. Primeiro foi no longa-metragem Filadélfia (1993), que pode ser visto nas plataformas HBO Max e Star+, e foi dirigido por Jonathan Demme. Para viver o advogado Andrew Beckett, que tem aids, Tom Hanks emagreceu 13 quilos. Hanks venceu o Oscar por sua atuação. E, em 2000, veio Náufrago (disponível no Telecine), com o ator precisando reduzir 22 quilos, deixar a barba e o cabelo crescerem sem cuidados.









50 Cent, em A Luta de um Campeão

O rapper e ator 50 Cent se empenhou ao máximo para interpretar um jogador de futebol americano que descobre ter câncer, no filme A Luta de um Campeão (2012), dirigido por Mario Van Peebles que pode ser visto na Amazon Prime Video. As primeiras imagens, na época, chocaram ao ver o músico tão magro. A história, 50 Cent é Deon, um jogador com futuro promissor no futebol americano, por ser veloz e muito forte. No entanto, seus sonhos vão por terra ao descobrir que tem câncer.

