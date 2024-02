THE NEW YORK TIMES - Christopher Nolan e Robert Downey Jr. trabalharam em alguns dos filmes de super-heróis mais lucrativos e adorados do nosso tempo, muitos deles com elencos repletos de estrelas. Por isso, como é que os dois nunca tinham trabalhado juntos em uma produção até agora, de super-heróis ou não?

PUBLICIDADE Os seus caminhos se cruzaram, mais ou menos, em Batman Begins (leia mais sobre isso abaixo). Mas foi preciso um tipo diferente de blockbuster de verão – um filme biográfico de três horas sobre os triunfos e as dificuldades de um físico teórico que trabalhava no Novo México nos anos 1940 – para finalmente os juntar. Desde o lançamento em julho, Oppenheimer acumulou quase US$ 1 bilhão em vendas de ingressos em todo o mundo, recebeu elogios da crítica e foi nomeado para inúmeros prêmios, incluindo 13 indicações ao Oscar.

Robert Downey Jr como Lewis Strauss em 'Oppenheimer'. Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures/Divulgação

Entre as nomeações, três são para Nolan, 53 anos, por melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro adaptado, e uma por melhor ator coadjuvante para Downey, 58 anos, pelo seu desempenho como Lewis Strauss, o rival do personagem principal, estilo Salieri. As nomeações não são as primeiras – contando com Oppenheimer, Downey recebeu três, e Nolan, oito –, mas nenhum dos dois ganhou antes e agora ambos são considerados os favoritos.

No dia seguinte ao anúncio das indicações ao Oscar, os dois se reuniram no estúdio da Universal para conversar sobre como se conheceram, o que significaria para eles ganhar um Oscar e por que tantas pessoas não perceberam que “aquele cara careca e suado que queria puxar o tapete de Oppenheimer” era, na verdade, Robert Downey Jr.

Estes são trechos editados da conversa.

P: Esta é a primeira vez que vocês trabalham juntos. Como vocês se conheceram?

ROBERT DOWNEY JR.: Eis o que nunca cheguei a lhe perguntar. Nós nos conhecemos em um saguão em algum lugar. Vocês estavam fazendo o casting, era Batman Begins ou Batman: O Cavaleiro das Trevas?

CHRISTOPHER NOLAN: Batman Begins [2005].

DOWNEY: E você sabia, antes de eu descer para tomar café, que eu provavelmente não era a pessoa certa.

NOLAN: Eu sabia 100% que você não era o cara. Em minha cabeça, isso já estava definido. Mas eu sempre quis conhecê-lo.

DOWNEY: É de mau gosto me contar o papel que você já sabia que eu não ia conseguir?

NOLAN: [Longa pausa] Só estou tentando pensar se é bom ou ruim revelar isso.

DOWNEY: Sim, esqueça. Tive a sensação de que essa era uma daquelas reuniões atenciosas, porém gratuitas.

NOLAN: Não, eu era um grande admirador seu e, portanto, egoisticamente, só queria participar da reunião. Mas também tinha um pouco de medo de você, sabe? Eu tinha ouvido todos os tipos de histórias sobre como você era louco. Foi apenas alguns anos após a última dessas histórias que surgiram sobre você.

P: Como vocês superaram essas desconfianças?

Em alta Cultura ‘Zona de Interesse’: Conheça a história real do nazista Rudolf Höss, retratado no filme Estreias do streaming: ‘The New Look’, ‘House of Ninjas’ e Jennifer Lopez são destaques; veja lista Holocausto: O que significa zona de interesse? Conheça filmes e livros sobre vida fora de Auschwitz DOWNEY: Você deixa passar 10 ou 12 anos e observa o ciclo de notícias. NOLAN: Exatamente. Deixe Jon Favreau [o diretor de Homem de Ferro] assumir um risco enorme, e pronto. Não, a verdade é que acho que o fato de Jon Favreau ter escalado Robert como Tony Stark é uma das decisões de escalação de elenco mais significativas e consequentes da história de Hollywood. Ela acabou definindo nosso setor. Ao sair da pandemia, você diz: “Graças a Deus pelos filmes da Marvel”. E é um daqueles casos em que, em retrospecto, todo mundo acha que era óbvio. Mas ele assumiu um enorme risco ao escolher você para aquele papel. P: Robert, parece que Chris já tinha ouvido falar muito sobre você antes de se conhecerem. O que você ouviu sobre Chris? DOWNEY: Ouvi de tudo, desde pessoas que se recusavam a trabalhar com ele até pessoas que diziam: “Ele mudou minha vida”. Isso é ainda mais estranho, porque não há um consenso real. Mas nunca vi tanta eficiência e consideração pelo privilégio que é fazer filmes. P: Tenho certeza de que não sou a primeira pessoa que não o reconheceu quando viu Oppenheimer, embora você apareça bastante nele.

NOLAN: Em uma das primeiras vezes em que exibimos o filme, eu estava conversando com um jovem que não fazia ideia de que Robert estava nele. Foi aí que percebi que você tinha se perdido completamente nesse personagem. Mas, então, pensei: bem, como isso vai ajudar a vender o filme?

DOWNEY: Não estávamos tentando me deixar irreconhecível. Embora você tenha dito que gostaria de remover o rosto bonito. E eu pensei: “Christopher Nolan me acha bonito!”. Mas não é porque eu tenha feito alguma transformação ou porque eu seja um camaleão. É que, nesse filme, você é mergulhado nessa realidade no primeiro ato e todos esses fios aparentemente caóticos voltam e se unem no motor do terceiro ato, de modo que é uma experiência imensamente satisfatória de três atos e três horas. Há muita coisa acontecendo. Acho que acabei passando despercebido.

P: Quando se pensa em Robert Downey Jr., não se pensa necessariamente em um cara como Lewis Strauss, esse burocrata mesquinho e vingativo. Chris, o que o fez pensar que sim, Robert Downey Jr. é Lewis Strauss?

NOLAN: Sempre procuramos trabalhar com grandes atores, mas também procuramos pegá-los em um momento de suas vidas e carreiras em que temos algo a oferecer a eles que nunca fizeram antes, ou que não fazem há muito tempo. Eu realmente queria ver esse incrível astro do cinema deixar de lado toda a sua bagagem, seu carisma e se perder em um retrato dramático de um homem muito complicado. Eu sempre quis trabalhar com ele, de fato. Quando parei de ter medo dele.

Cillian Murphy em cena de 'Oppenheimer'. Foto: Universal Pictures/Divulgação

P: Imagino que o roteiro do Chris tenha ajudado.

DOWNEY: Estava tudo lá. Mas eu me distraio facilmente, então ele me deixava embelezar aqui ou ali. E, de vez em quando, ele nos lembrava do tempo. Ele não dizia necessariamente para irmos mais rápido, mas dizia: “Lembrem-se...

NOLAN: ... é um filme longo”.

DOWNEY: “É um filme longo, portanto, você sabe, fiquem atentos.”

P: No filme, há descrições gráficas das consequências dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Por que você optou por não mostrar nada disso?

NOLAN: Houve muitas questões diferentes que contribuíram para essa decisão e para a maneira como planejamos a representação. A principal questão subjacente é que o que é mais poderoso no cinema geralmente é o que não é mostrado. Você está pedindo ao público que use a imaginação. Isso é algo que as pessoas que fazem filmes de terror entendem perfeitamente, que menos pode ser mais. Ver Cillian [Murphy, que interpreta Oppenheimer] ouvir algumas dessas coisas é uma das experiências mais comoventes para mim, porque ele está levando você nessa jornada.

P: Obviamente, o filme foi bem-sucedido. Mas alguém lhe disse logo no início: “Não tenho certeza se um filme de três horas sobre J. Robert Oppenheimer vai atrair as pessoas”?

NOLAN: Ah, sim. Estavam me dizendo isso até a noite de estreia. Aquele fim de semana de estreia foi emocionante. Os números que chegavam desafiavam todas as nossas maiores expectativas. Sempre nos saímos bem com material desafiador, mas foi um choque total para Emma [Thomas, uma das produtoras do filme, que também é sua mulher] e para mim o nível em que funcionou. Porque havíamos feito o filme com muita eficiência.

DOWNEY: Cinema de evento fiscalmente responsável. Ele quase ri na cara do que havia quando eu cresci – o gigante dos anos 1980, inchado e de grande orçamento, em que você diz: “Não importa, porque eles ainda vão dobrar o dinheiro”.

P: O que vocês aprenderam trabalhando juntos?

DOWNEY: Que eu tinha uma educação incompleta.

NOLAN: Eu já sabia que Robert era fantástico e que, se conseguíssemos colocá-lo naquela sala, ele arrasaria, e foi o que aconteceu. Mas também aprendi que a fonte dessa grandeza é sua generosidade. Ele ouve e considera todos ao seu redor de forma criativa.

DOWNEY: Não quero colocar palavras em sua boca, mas acho que você aprendeu que é bom socializar com seus atores nas filmagens de vez em quando.

NOLAN: Não, isso é uma [palavrão]. Ele me fez sair para jantar e disse: “Está vendo? Isso é ótimo! Não é ótimo?”

Christopher Nolan, diretor de 'Oppenheimer'. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

P: O filme acaba de receber 13 indicações ao Oscar. No entanto, com todo o alarde e as previsões iniciais, talvez não tenha sido uma surpresa tão grande?

NOLAN: Sem dúvida, foi uma surpresa. Nunca se sabe o que vai acontecer.

DOWNEY: É uma coisa estranha, principalmente quando o anúncio é de manhã. Você não quer ser aquela pessoa que coloca o despertador e fica esperando ansiosamente.

NOLAN: Eu dormi durante todo o tempo. Não queria dar azar ao colocar o despertador e ficar esperando. Achei que, se algo acontecesse, alguém me ligaria.

DOWNEY: Mas você não é do tipo que dá azar.

NOLAN: Não, eu sou! Sou muito supersticioso. Quero dizer, não sou nem de longe tão supersticioso quanto você. Mas respeito muito o azar.

P: O que significaria, para vocês, se ganhassem o Oscar?

NOLAN: Eu cresci assistindo ao Oscar. Sempre adorei Hollywood, filmes de Hollywood, filmes de estúdio, tudo isso. Então, sim, seria um sonho que se tornaria realidade.

DOWNEY: As coisas estão tão estranhas agora em comparação com o que era há 30 anos, quando eu estava fazendo minha primeira participação para Chaplin [1992, que lhe rendeu uma indicação de melhor ator]. Lembro-me de pensar que havia muito tempo livre em minha agenda. Ninguém na minha equipe imaginava que eu deveria gastar muita energia, porque o prêmio já estava praticamente garantido para [Al Pacino, em Perfume de Mulher]. Eu simplesmente pensei: essa é uma programação bem leve para concorrer a melhor ator.

P: Como é ser o favorito desta vez, quando, talvez, como você disse em relação a Pacino, nem sempre tenha sido?

DOWNEY: É difícil dizer algo que não faça você parecer um [idiota]. O que eu quero dizer é o seguinte: acho que, em geral, concordaríamos que algo aconteceu este ano que restabeleceu uma ampla gama de gêneros de entretenimento filmados que estão sendo aceitos e abraçados novamente. Talvez não tantos quanto estávamos acostumados, mas certamente o suficiente para manter a loja aberta.

P: Você gosta da temporada de premiações ou é apenas algo para se passar por?

NOLAN: [Longa pausa] É um processo estranho. Não é muito natural para mim. Acho que gosto mais de fazer filmes do que de promovê-los, como muitos cineastas. Mas, ao mesmo tempo, é realmente maravilhoso quando as pessoas reagem aos filmes. Você faz o filme para um público, nós o colocamos nos cinemas para um público, e a temporada de premiações é uma das formas de saber que você se conectou com as pessoas.

DOWNEY: Eu adoro essa temporada! Porque você nunca esquece sua terceira vez.

