Além de ‘Ferrari’: Conheça 5 filmes interessantes sobre corridas de carro para ver em casa

Chega aos cinemas nesta quinta-feira, 22, Ferrari, um dos filmes mais esperados do ano para quem gosta de automobilismo. A produção do diretor Michael Mann conta com o ator Adam Driver no papel de Enzo Ferrari, o fundador da montadora e da escuderia mais famosa da Fórmula 1.

PUBLICIDADE Na trama, Enzo está passando por maus bocados: o casamento com Laura, vivida por Penélope Cruz, foi ladeira abaixo após a morte do filho do casal, Dino, e sua amante há anos, Lina (Shailene Woodley), quer que ele assuma o filho que os dois têm juntos. Além disso, a Ferrari está à beira da falência e, para impulsionar as vendas da empresa, Enzo aposta todas as sua fichas nas Mil Milhas de 1957. Para a corrida, conta com alguns pilotos, entre eles o espanhol Alfonso de Portago, vivido pelo brasileiro Gabriel Leone.

Cena do filme 'Ferrari', de Michael Mann. Foto: Eros Hoagland/Diamond Filmes/Divulgação

A produção é uma boa opção para quem quer conhecer mais sobre a história de uma das maiores marcas de carros da história. Confira abaixo outros filmes interessantes sobre corridas de automóveis:

Grand Prix, de John Frankenheimer (1966)

Neste clássico vencedor do Oscar em 1967, um piloto cai em desgraça depois de um acidente em Mônaco que deixou ferido seu companheiro de equipe. Disponível em Amazon Prime Video ou Apple TV+.

As 24 Horas de Le Mans, de L.H. Katzin (1971)

Neste filme estrelado por Steve McQueen, um piloto volta ao circuito de Le Mans, na França, um dos mais famosos do automobilismo, onde sofreu um acidente que pode ter sido causado por ele mesmo. No local, conhece a viúva de um piloto que morreu no circuito. Apenas em DVD.

Rush: no Limite da Emoção, de Ron Howard (2003)

O longa de 2003 mostra os bastidores da Fórmula 1 a partir da rivalidade entre os pilotos Nick Lauda (Daniel Brühl) e James Hunt (Chris Hemsworth), que viveram disputas épicas durante os anos 1970. Acessível no Now.

Publicidade

Ford vs Ferrari, de James Mangold (2019)

Ambientado apenas alguns anos após o Ferrari de Mann, este filme conta a história de como a Ford resolveu entrar no universo das corridas de carros e tentar desbancar a hegemonia da Ferrari nas 24 horas de Le Mans. Disponível no Star+.

Dias de Trovão, de Tony Scott (1990)

Com Tom Cruise no papel do protagonista, este filme explora o universo das categorias americanas de automobilismo, como Indy e Nascar, a partir de um jovem piloto contratado por um magnata da concessionária Chevrolet. Disponível para aluguel no Prime Video, Apple TV+ e Google Play.