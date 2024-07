Na última quinta-feira, 11, MaXXXine chegou aos cinemas brasileiros, e embora a trama seja ficcional, o filme incorpora um elemento real e aterrorizante da época: o infame assassino em série conhecido como Night Stalker. O lançamento marcando o capítulo final da trilogia iniciada por Ti West com X - A Marca da Morte e seguida por Pearl. Estrelado por Mia Goth, o novo filme transporta o público para a Hollywood dos anos 1980, onde a protagonista Maxine Minx enfrenta novos desafios.

Mia Goth em 'MaXXXine'. Foto: Universal Pictures/Divulgação

MaXXXine mistura a ficção com a macabra realidade de Richard Ramirez, um dos mais notórios serial killers da história dos Estados Unidos. Nascido em 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, Texas, Ricardo Leyva Muñoz Ramírez teve uma infância marcada pela solidão e pela exposição precoce à violência. Influenciado por um primo veterano da Guerra do Vietnã, ele aprendeu a usar armas de fogo e a esquartejar corpos, desenvolvendo um fascínio mórbido pela violência. Em 1982, Ramirez se mudou para Los Angeles, período em que seu fascínio escalou rapidamente. Inicialmente envolvido em pequenos furtos e assaltos. Logo se tornou protagonista de uma série de assaltos, estupros e assassinatos que aterrorizaram a Califórnia entre 1984 e 1985. Sua brutalidade e o hábito de marcar os corpos de suas vítimas com pentagramas levaram a imprensa a chamá-lo de Night Stalker, associando seus crimes ao satanismo.

Documentário Night Stalker, 2021 Foto: Reprodução/ Netflix

Um dos casos mais chocantes foi o assassinato de uma idosa de 79 anos em 1985. A vítima foi encontrada com várias marcas de esfaqueamento e uma profunda laceração na garganta, evidenciando a violência extrema de Ramirez. Em agosto do mesmo ano, ele atacou o jovem casal Inez Erickson e Bill Carns, que, apesar das torturas, conseguiram sobreviver. Tentando escapar da crescente atenção policial, Ramirez fugiu para o Arizona, mas ao retornar para Los Angeles foi reconhecido e espancado por civis, e preso pela polícia.

Após um complexo julgamento, Richard Ramirez foi condenado por 13 assassinatos e diversos outros crimes, recebendo a sentença de prisão perpétua em 1989. Ele permaneceu encarcerado até sua morte em 2013, causada por um linfoma de células B.

Ao incorporar a figura do Night Stalker em MaXXXine, Ti West não apenas finaliza sua trilogia com um toque de história, mas traz acontecimentos da década de 1980, repleta de glamour e escuridão, como pano de fundo para essa história que mistura o mundo do cinema com o terror e eventos verídicos que marcaram a história criminal dos Estados Unidos.

Para os interessados em explorar quem era Richard Ramirez, a série documental Night Stalker: Tortura e Terror da Netflix oferece uma análise de seus crimes e o impacto que causou em Los Angeles. A série detalha a caçada policial que levou à sua captura e apresenta entrevistas com os investigadores e sobreviventes, proporcionando uma visão abrangente sobre a mente e os métodos do assassino que aterrorizou a Califórnia.