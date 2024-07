Mesmo sem grande bilheteria, pode-se dizer que o filme X: A Marca da Morte deu muito certo. Fez barulho na bolha cinéfila, criou expectativa e, mesmo refém da pirataria pela péssima distribuição ao redor do mundo, colocou a protagonista Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys, em outro patamar.

E é assim que MaXXXine, terceiro filme dessa trilogia, ainda com Pearl no meio do caminho, chegou aos cinemas nesta quinta-feira, 11.

PUBLICIDADE Há muita expectativa em saber qual caminho o diretor Ti West seguirá nesse fim de ciclo. Afinal, X: A Marca da Morte é um amontoado de referências de filmes de slasher, principalmente O Massacre da Serra Elétrica. Pearl é o melhor de todos, brincando com o visual da era de ouro de Hollywood. E, enfim, o que será que sobrou para o novo filme? O que existe aqui é apenas um tênue fio narrativo: Maxine (Goth) retorna seis anos após os acontecimentos de X. Está obviamente traumatizada, mas quer seguir carreira no cinema, afastando-se como possível da pornografia. Nessa busca, é selecionada para ser a protagonista de um novo filme de terror.

É, enfim, o destino que ela sempre sonhou.

O problema surge quando um assassino misterioso, com luvas de couro e rosto escondido por uma meia, começa a matar as pessoas ao seu redor. Como sobreviver? É nessa busca e ideia que Maxine se move, enquanto personagem e enquanto cinema, tentando mudar de vida ao mesmo tempo em que o mundo a persegue. A morte, aqui, não é uma opção.

‘MaXXXine’: um mundo de Judy Garland e Marilyn Monroe

West volta a falar sobre o tema que lhe é caro: a crueldade com a busca pela fama. Não é à toa, claro, que MaXXXine começa com a célebre frase de Bette Davis de que “até que você seja conhecido na minha profissão como um monstro, você não é uma estrela”. É isso que norteia a trilogia e, é claro, tudo o que há ao redor de Maxine: ambição, ideias e monstros.

Publicidade

A grande questão, porém, é que esse assunto já parece um tanto esgotado: já foi falado sobre isso em X e Pearl, o único que lidou de maneira acima da média. MaXXXine, no fim das contas, não sabe ir além na conversa. A diferença mora nas referências que West usa aqui: passa a ter mais a ver com o giallo, Pânico e Psicose (com uma cena terrível, aliás).

Mia Goth em 'MaXXXine'. Foto: Universal Pictures/Divulgação

O novo longa fica, assim, soterrado por referências e nunca consegue escapar disso para dizer algo de novo. Há uma tentativa de falar sobre como Hollywood é pudica quando quer, mas não vai além – afinal, o próprio filme acaba sendo revestido de um melindre exagerado.

Talvez a única novidade more nos 20 minutos finais, quando somos apresentados à identidade do tal assassino e West, de maneira torta, tenta falar sobre um problema que aflige o cinema há décadas, mas acaba recaindo em outro sentimento.

E é aí que Ti West, mesmo com uma boa oportunidade, erra o caminho. O filme se torna brega, bobo, confortável. Maxine não é mais vítima de Hollywood, mas vítima do sistema que trabalha contra a indústria do cinema. O discurso fica confuso, até mesmo atravessado, e ninguém entende nada: a protagonista ainda está longe de ser uma estrela e, do nada, sem motivo algum, se torna tão vítima quanto todo o resto. Parece que West, em sua ânsia de concluir o filme de maneira grandiosa, não percebeu essa armadilha. Caiu feito pato.

'MaXXXine' chegou aos cinemas nacionais na quinta-feira, 11 de julho. Foto: Universal Pictures/Divulgação