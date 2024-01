‘Assassinos da Lua das Flores’ chega ao streaming; saiba como assistir

Inspirado no livro homônimo de David Grann e baseado em fatos reais, o filme Assassinos da Lua das Flores, que tem como protagonistas Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone já pode ser visto no streaming da Apple TV+ e da Claro TV+.

O longa, que tem roteiro de Eric Roth e Martin Scorsese, possui três horas e 26 minutos de duração e também está disponível para aluguel no Google Play e na Microsoft e pode ser comprado na Amazon Prime Video e no YouTube. Confira o trailer do filme:

A trama do filme se passa na década de 1920 e retrata uma série de genocídios indígenas da tribo Osage sob as terras da região de Oklahoma, Estados Unidos. Historicamente, o período ficou conhecido como “Reino do Terror”.

Leonardo DiCaprio atua como Ernest Burkhart, sobrinho do pecuarista William Hale (Robert De Niro), que decide casá-lo com Mollie Kile (Lily Gladstone) para poder reivindicar as terras da região.

Globo de Ouro

Recentemente, Lily Gladstone ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama, sendo a primeira atriz indígena a ganhar a estatueta. Lily iniciou seu discurso utilizando sua língua originária Blackfeet e finalizou dizendo que o prêmio é “para toda criança que tem um sonho e que se vê representada em nossas histórias”.

Nas redes sociais, o público expressa satisfação com a vitória de Lily no Globo de Ouro, e demonstra expectativas para o Oscar deste ano, que ocorre em março.

Assassinos da Lua das Flores também foi indicado para Melhor Filme Dramático no Globo de Ouro, mas acabou perdendo para Oppenheimer, de Christopher Nolan. Scorsese, diretor conhecido por sucessos como Os Infiltrados (2006), O Lobo de Wall Street (2013) e O Irlandês (2019), recentemente viralizou no TikTok por meio de sua filha Francesca Scorsese. Ela esteve presente na premiação, junto ao pai.

Francesca Scorsese e Martin Scorsese durante o 81º Globo de Ouro em Beverly Hills, Califórnia, EUA. Foto: Mike Blake / REUTERS

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.