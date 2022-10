Ator que denunciou Kevin Spacey se pronuncia após ele ser considerado inocente

Após a decisão que declarou o ator Kevin Spacey inocente das acusações de abuso sexual, o também ator Anthony Rapp usou suas redes sociais para fazer um comunicado.

“Esta ação judicial sempre foi para deixar as coisas claras, como parte do movimento maior para se levantar contra todas as formas de violência sexual”, escreveu em sua declaração.

Antes disso, o ator, conhecido por seu papel na série Star Trek: Discovery, onde interpreta o oficial Paul Stamets, agradeceu o que chamou de “oportunidade” por ter seu caso levado à justiça. “Sou profundamente grato pela oportunidade de ter meu caso ouvido perante um júri, e agradeço aos membros do júri por seus serviços”, disse.

Em 2017, Anthony Rapp escreveu em um artigo no Buzzfeed que Kevin Spacey teria feito uma investida sexual nele durante uma festa, quando ele tinha 14 anos. Foto: Brendan McDermid/REUTERS

Rapp conclui seu comunicado dizendo que segue comprometido em garantir que as pessoas vivam num mundo sem nenhum tipo de violência sexual e pedindo que outras vítimas não se mantenham caladas.

“Comprometo-me a continuar a defender os esforços para garantir que possamos viver e trabalhar em um mundo livre de qualquer tipo de violência sexual. Espero sinceramente que os sobreviventes continuem a contar suas histórias e a lutar pela responsabilidade”, finaliza.

Após o resultado do júri, o advogado de Rapp, Richard Steigman, disse ao The Daily Beast que o ator tinha dito sua verdade no tribunal. “Embora respeitemos o veredicto do júri, nada muda isso”, continuou.

A acusação contra Spacey aconteceu em 2017, em um artigo assinado por Rapp no Buzzfeed. Depois disso, outras pessoas também acusaram o ator de violência sexual. Na época, Spacey estrelava a série de sucesso da Netflix, House of Cards, da qual foi demitido.