Balde de pipoca de ‘Velozes e Furiosos 10’ é lançado no Brasil; veja combo

A tão aguardada estreia de Velozes e Furiosos 10, o “começo do fim” da franquia com Vin Diesel, está cada vez mais próxima. Nesta quinta-feira, 18, o filme mais caro de toda a saga chega aos cinemas brasileiros.

Como é costume, redes de cinema logo passaram a divulgar combos especiais para celebrar a estreia do longa. No TikTok, um balde em formato de roda e outro em formato de carro viralizou. Os produtos, porém, não serão disponibilizados no Brasil.

Mas, nas salas de cinema do País, não vão faltar kits temáticos para os fãs de Velozes e Furiosos. Redes como Cinépolis, Cinemark e Cinesystem, por exemplo, já divulgaram os produtos que estarão disponíveis para assistir ao filme ou deram um pequeno “spoiler” dos baldes especiais.





Veja os combos lançados no Brasil para a estreia de Velozes e Furiosos 10

Cinépolis

A rede de cinemas se aproximou da proposta que viralizou no exterior e escolheu lançar um balde com uma tampa em formato de pneu. Cada combo dá direito ao item especial com pipoca e duas bebidas de 700ml.





Cinemark

A Cinemark apostou em brindes para os que forem assistir ao filme. Na compra de um combo com balde de pipoca e duas bebidas, os fãs ganham um copo com duas opções de ilustrações. Os valores variam conforme o tamanho e os itens adicionais do combo, indo de R$ 78 a R$ 88.

Cinesystem

A Cinesystem ainda não divulgou qual será o combo especial do longa, mas deu um “spoiler” de que pretende lançá-lo em breve. Em uma publicação feita no Instagram da companhia, é possível ver que a rede também vai apostar em um balde especial com uma ilustração de carros do filme.





