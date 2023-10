Burt Young, ator indicado ao Oscar por ‘Rocky’, morre aos 83 anos

O ator Burt Young, conhecido por ter interpretado o personagem Paulie Pennino na sequência de filmes Rocky, morreu aos 83 anos. A morte foi confirmada pela filha do artista, Anne Morea Steingieser, ao The New York Times, e também por Sylvester Stallone, que fez uma homenagem nas redes sociais nesta quarta-feira, 18.

“Para o meu querido amigo Burt Young, você foi um homem e um artista incrível. Eu e o mundo sentiremos sua falta”, escreveu Stallone em uma postagem do Instagram. Apesar de a morte ter sido confirmada apenas na quarta, Young morreu no último dia 8. A causa não foi divulgada.

O artista participou de todos os seis primeiros filmes de Rocky. Ele apenas não apareceu em Creed: Nascido para Lutar, longa feito posteriormente em 2015.

Burt Young ao lado de Sylvester Stallone. Os dois atuaram juntos em 'Rocky' em toda a sequência de filmes. Foto: Matt Rourke / AP Photo

Paulie, personagem interpretado por ele, era cunhado e melhor amigo do protagonista na série de longas. Young chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel em Rocky: Um Lutador, de 1976, o primeiro da franquia.

Além de Rocky, Young já trabalhou em filmes como Chinatown, Era uma Vez na América e Downtown: A Street Tale. Ele também atuou em séries e programas de televisão, incluindo Law & Order, além de participações em um episódio de Miami Vice e de Família Soprano.

Young foi além da profissão nas telas e se dedicou às artes plásticas. Conforme sua biografia no site da Bilotta Gallery, o artista teve pinturas expostas em diversos lugares ao redor do mundo. O ator era viúvo e deixa a filha, Anne Morea.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais