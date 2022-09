Cinemateca Brasileira apresenta Mostra Falsos Documentários; veja programação gratuita

A partir desta quinta-feira, 28, a Cinemateca Brasileira apresenta a Mostra Falsos Documentários - Como Contar uma Mentira, com uma programação gratuita que inclui grandes clássicos do cinema como o filme Os Palhaços do cineasta italiano Federico Fellini.

'Os Palhaços', de Federico Fellini, está entre os filmes na Mostra Falsos Documentários, na Cinemateca Brasileira.

A mostra acontece entre quinta e sábado, 1. Os filmes serão exibidos na Sala Grande Otelo, com exceção de Os Palhaços, que será visto na tela externa da Cinemateca. Os ingressos gratuitos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão.

Também estão na programação os filmes Terra Sem Pão, de Luis Buñuel, e F For Fake: Verdades e Mentiras, de Orson Welles. A primeira sessão será com Procura-se, de Rica Saito, que estará no espaço para apresentar seu filme.

No curta Terra Sem Pão, a linguagem documental é usada para retratar situações e personagens inventados a fim de expor a miséria no extremo norte da província de Cáceres, na Espanha. Nasce o primeiro pseudodocumentário, ou falso documentário. A partir daí, usar a forma, as técnicas de câmera e o estilo do documentário para contar histórias ficcionais se expande para todos os gêneros, do terror à comédia.

Para citar exemplos mais recentes, temos a série The Office, tanto a versão americana quanto a britânica, e a recém premiada Abbot Elementary, que venceu o Emmy na categoria Melhor Roteirista de Série de Comédia.

'F for Fake: Verdades e Mentiras', de Orson Welles, também está na Mostra Falsos Documentários.

Confira a programação completa da ‘Mostra Falsos Documentários - Como Contar uma Mentira’

Quinta-feira, 29

20h - Procura-se (Tevya)

Direção: Rica Saito

Sinopse: A história secreta do músico Mário da Rocha durante os anos 1960, totalmente apagada nos dias atuais.

21h - Isto É Spinal Tap (This Is Spinal Tap)

Direção: Rob Reiner

Sinopse: Em 1982, a lendária banda inglesa de heavy metal Spinal Tap é acompanhada pelo fã-cineasta Marti DeBergi (Rob Reiner). O rock doc resultante intercala performances poderosas da banda com cenas totalmente encenadas.

Sexta-feira, 30

18h - Aconteceu Perto da Sua Casa (C’est arrivé près de chez vous)

Direção: Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde

Sinopse: Uma equipe de filmagem segue um serial killer sem coração em sua rotina diária. Eles perdem sua objetividade e começam a se envolver mais do que deveriam.

20h - Os Palhaços (I Clowns)

Direção: Federico Fellini

Sinopse: O filme reflete a obsessão de infância de Fellini por palhaços e começa com um menino assistindo a um circo montado da janela de seu quarto. Uma “docu-comédia” que explora a autoridade, a pobreza, a humildade e a arrogância, manifestadas através dos personagens dos palhaços que variam do vagabundo louco por sexo a um discípulo mutilado de Mussolini.

Sábado, 1º

18h - Terra Sem Pão (Las Hurdes)

Direção: Luis Buñuel

Sinopse: Um retrato de Las Hurdes, uma região remota da Espanha onde os camponeses locais tentam sobreviver sem as utilidades e habilidades mais básicas.

O Jogo da Guerra (The War Game)

Direção: Peter Watkins

Sinopse: O Reino Unido pós-guerra nuclear. As consequências econômicas, sociais e humanas e os detalhes do sofrimento das vítimas.

20h - F For Fake: Verdades e Mentiras (F for Fake)

Direção: Orson Welles

Sinopse: O filme apresenta o notório falsificador de arte Elmyr de Hory e o biógrafo de Elmyr, Clifford Irving, que também escreveu a célebre autobiografia fraudulenta de Howard Hughes. Em seguida, aborda a própria carreira reclusa de Hughes e Welles (que começou com um currículo falsificado e uma falsa invasão marciana).