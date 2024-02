Como desenhar o Snoopy, que ganha novo filme? Veja vídeo com o passo a passo

A animação Snoopy Apresenta: Seja Bem-vindo, Franklin! resgata elementos clássicos das animações do cãozinho: as vozes dos adultos representadas por sons incompreensíveis, o bom aproveitamento da trilha sonora e uma representação divertida da infinita imaginação do Snoopy. E, claro, o clima leve e o humor que permeiam toda a trama.

Mas apenas o resgate destes elementos não seria o suficiente para uma aventura nova. A história é centrada em Franklin Armstrong, um menino que, por ter pai militar, vive se mudando constantemente e não consegue firmar amizades. Esta animação mostra sua chegada à cidade do Snoopy e seu encontro com a eclética turma criada por Schulz. Além do próprio Franklin e sua busca por ser aceito, há um bom destaque para Charlie Brown e sua sensibilidade - como é possível ver em sua reflexão sobre o que é um “melhor amigo”.