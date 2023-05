Conheça 5 filmes para entender carreira de Michael Douglas, homenageado no Festival de Cannes

AFP - O ator norte-americano Michael Douglas, homenageado no 76º Festival de Cannes com uma Palma de Ouro honorária, teve uma brilhante carreira dupla tanto como ator quanto produtor, com sucessos retumbantes em todos os gêneros, de thrillers a comédias e ficção científica.

Aqui estão cinco filmes essenciais para entender a carreira de Douglas.

Um Estranho no Ninho (1975)

Depois de anos como ator, Michael Douglas alcança grande sucesso em Hollywood com seu primeiro filme como produtor, Um Estranho no Ninho, dirigido por Milos Forman. O filme ganhou cinco Oscar.

Originalmente, foi seu pai, Kirk Douglas, que comprou os direitos do livro em 1962. Todo o filme se passa em um hospital psiquiátrico, e os produtores relutaram em financiá-lo. O ator adaptou o filme para o teatro, mas foi um fracasso, e ele acabou passando os direitos para o filho. Disponível para aluguel no YouTube.

Atração Fatal (1987)

Douglas disse em uma ocasião que esse foi o personagem com o qual mais se identificou: um marido atormentado por um caso de um dia, interpretado por uma pérfida Glenn Close.

“É o papel com o qual mais me identifiquei, porque disse a mim mesmo que isso poderia acontecer comigo, com qualquer pessoa”, disse ele ao jornal francês Libération. Na época em que o filme foi feito, Douglas estava casado há dez anos com Diandra Luker, sua primeira esposa, com quem era regularmente infiel. Na época, Douglas estava no auge de sua carreira. Disponível no Paramount+.

Wall Street - Poder e Cobiça (1987)

Dirigido por Oliver Stone, Wall Street - Poder e Cobiça é o início de uma trilogia de filmes sobre dinheiro e negócios estrelados pelo ator. Ele é seguido por Vidas em Jogo, de 1997, e Um Crime Perfeito, em 1998.

Seu personagem em Wall Street, Gordon Gekko, um gênio financeiro sem escrúpulos, foi a inspiração para outros “vilões” posteriores.

Douglas ganhou um Oscar, seu único como ator. “Graças a esse troféu, finalmente consegui me livrar do rótulo de ‘filho da p...’”, disse ele ao IMDB.

“Os papéis de vilões no cinema fascinam a todos porque ultrapassam todos os limites morais e éticos”, disse ele em 2010. “De todos os papéis que já fiz, esse é o que as pessoas mais mencionam. Disponível no Star+.

Instinto Selvagem (1992)

Em um momento de turbulência na vida amorosa, Douglas assume o papel que lhe foi proposto pelo diretor Paul Verhoeven no filme Instinto Selvagem, um thriller erótico que causou sensação em Cannes e um enorme sucesso de bilheteria em todo o mundo.

Douglas interpreta um policial com seus próprios demônios que cai sob o feitiço de uma escritora misteriosa, a sensual Sharon Stone, que protagonizou um cruzamento de pernas fugaz que ainda causa síncopes no mundo do cinema.

“Na época, eu queria fazer algo difícil. Era o início dos anos 1990, os americanos eram extremamente conservadores, era uma espécie de provocação”, explicou ela ao jornal Libération.

Quando as filmagens terminaram, Douglas entrou em um processo de desintoxicação, a pedido de sua esposa. Disponível no Apple TV+.

Minha vida com Liberace (2013)

Dois anos depois de anunciar que estava com câncer, Michael Douglas (que havia se casado novamente com a atriz Catherine Zeta-Jones) retornou às telonas, agora curado, em um papel inesperado: interpretando Liberace, um pianista e showman muito conhecido nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960.

Valentino Liberace era conhecido como o “Mozart de Las Vegas”, um pianista muito talentoso e homossexual dentro do armário, embora durante anos tenha deslumbrado com um guarda-roupa extravagante e cheio de penas, um precursor de estrelas como Lady Gaga.

Michael Douglas interpreta o astro complexo e atormentado, que se submete a inúmeras operações cosméticas. Matt Damon interpreta seu motorista e criado, que morreu de Aids em 1987.

Douglas ganhou um Globo de Ouro por esse filme para a TV, que foi lançado inicialmente na plataforma da HBO nos Estados Unidos por ser considerado muito gay pelos produtores de Hollywood. Disponível no HBO Max.