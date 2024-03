Vida cãofortável: De entrevistas a viagem em primeira classe; veja os luxos de Messi, o cão do Oscar

Ofuscando diversas celebridades durante a 96ª edição do Oscar, o cachorro francês Messi, que atuou como Snoop em Anatomia de uma Queda, não leva “vida de cão”. A tutora do animal, Laura Martin Contini, mostra em suas redes sociais os cuidados que tem com o cachorro, da raça Border Collie.

Messi e Laura, que vivem em Paris, na França, foram entrevistados por Jimmy Kimmel, além de diversas outras revistas, e passearam por Los Angeles, nos Estados Unidos, depois dos compromissos de Messi ao atender à premiação.

Messi durante a cerimônia do Oscar Foto: @neonrated Via Instagram

PUBLICIDADE Laura explicou que atenção que ela e Messi receberam em sua vinda aos Estados Unidos é “muito mais do que o esperado”, e que “provavelmente é a maior conquista neste campo de trabalho”. Ela contou também que a surpresa veio durante o Festival de Cannes, quando Messi ganhou o “Palm Dog” (prêmio não oficial), por sua atuação como Snoop. Messi recebeu um crachá especial para entrar na premiação do Oscar.

Crachá de Messi para a cerimônia do Oscar Foto: @neonrated Via Instagram

Os dois aproveitaram a estadia em Los Angeles para a premiação, além de terem viajado na primeira classe. Eles passearam também por Hollywood, na calçada da fama, e na famosa placa com o nome da cidade.

Laura disse, no entanto, que a preparação de Messi para atuar é intensa: ele teve que se acostumar com a rotina de produção, além de receber treinos para algumas cenas específicas do longa, especialmente quando o animal teve que se “fingir de morto”, paralisando a língua e o corpo.

Messi e Laura visitaram Hollywood Foto: @lauraandmessi Via Instagram

Messi viajando na primeira classe para a cerimônia do Oscar Foto: @lauraandmessi Via Instagram

Messi também participou de comerciais para o Oscar, e foi entrevistado por Jimmy Kimmel e pela comediante Amelia Dimoldenberg. Laura também é treinadora de Renard, um chihuahua, que participou da série Prometheus.

Publicidade

Ela compartilhou, em suas redes sociais, os bastidores da presença do cão no Oscar, mostrando também como foi filmado o icônico momento em que Messi aplaude Robert Downey Jr. por sua estatueta como Melhor Ator Coadjuvante. Segundo ela, as “palmas” e a presença de Messi foram gravadas antes da cerimônia, para não estressá-lo.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.