Memes do Oscar 2024: Messi, John Cena, tombo e mais; veja o que roubou a cena na premiação

Oppenheimer foi eleito o grande vencedor do Oscar 2024. Entretanto, as vitórias do filme de Christopher Nolan sobre o inventor da bomba atômica não foram os únicos destaques do evento (veja aqui a lista de vencedores). No X (antigo Twitter), os usuários fizeram muitos comentários sobre os principais momentos da maior festa do cinema. Confira alguns destaques:

Oscar de Melhor Cachorro

A presença ou não de Messi, o cachorro de Anatomia de Uma Queda, na cerimônia do Oscar 2024 gerou dúvida entre os espectadores. Nas redes sociais, no entanto, o border collie foi a atração da noite – e ganhou até mesmo rivalidade contra Bradley Cooper.

A diferença de altura entre Danny Devito e Arnold Schwarzenegger

Os atores Danny Devito e Arnold Schwarzenegger, que contracenaram juntos em Irmãos Gêmeos, fizeram uma aparição surpresa no Oscar 2024. Além da química entre os dois, o público também notou a diferença massiva de altura entre Danny, de 1,47 m, e Schwarzenegger, de 1,88 m. “Schwarzenegger e Devito no palco”, brincou um usuário utilizando uma foto do reality show RuPaul’s Drag Race.

Anatomia de uma Queda no tapete vermelho

Antes do início da grande noite, o tapete vermelho foi palco de uma cena digna de filme - e o filme em questão seria Anatomia de uma Queda. Quando a atriz e comediante Liza Koshy chegou, acabou tropeçando e caindo. No X, obviamente, o momento chamou a atenção dos usuários.

John Cena pelado, pelado, nu com a mão no bolso

Durante a apresentação do prêmio de Melhor Figurino, vencido por Pobres Criaturas, John Cena surgiu no palco sem roupas. Em brincadeira, Cena parodiou o momento da cerimônia de 1974, em que Robert Opel, um fotógrafo e ativista, invadiu o palco totalmente nu como forma de protesto.

I’m Just Ken

A apresentação de Ryan Gosling com a canção I’m Just Ken, do filme Barbie, provavelmente foi o momento que mais chamou a atenção nas redes sociais.