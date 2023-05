Dia do Orgulho Nerd: Entenda origem da data e veja 10 filmes essenciais para a cultura geek

Nesta quinta-feira, 25, é comemorado o Dia do Orgulho Nerd, Dia da Toalha ou Dia do Orgulho Geek. Se antes ser chamado de “nerd” era motivo de vergonha, agora essa visão mudou e muitas pessoas celebram o fato de fazer parte desse movimento.

Criado para mostrar o quanto a cultura geek é recheada de conteúdos e pessoas incríveis, o Dia do Orgulho Nerd passou a ser oficializado em 2007. O motivo principal foi a estreia de Star Wars: Uma Nova Esperança, primeiro filme da franquia e um marco histórico para o público, que aconteceu no dia 25 de maio de 1977.

Data de lançamento de 'Star Wars: Uma Nova Esperança' deu origem ao Dia do Orgulho Nerd. Foto: Lucasfilm/Divulgação

O nome “Dia da Toalha”, comemorado pela primeira vez em 2001, veio por outro motivo: O Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito por Douglas Adams. Nos livros, o autor coloca a toalha como um item básico para a sobrevivência de qualquer mochileiro espacial, o que virou uma referência entre os nerds.

Há 16 anos, o dia 25 de maio não é o mesmo para aqueles que amam acompanhar sagas como Star Wars ou ler quadrinhos da Marvel. Em 2012, usuários do IMDb catalogaram os filmes essenciais para qualquer um que se considere parte ou queira conhecer mais sobre a cultura nerd.

Hoje, a lista é a mais popular sobre o tema no site e promete ser a síntese do conteúdo que criou os “nerds genuínos”. Na descrição, o autor relembra: “Leia esta lista pensando que existem muitos filmes listados aqui que não estão entre os meus favoritos, mas foram sugeridos a mim por outros nerds genuínos como filmes que eles cresceram amando”.





Veja os 10 filmes essenciais para compreender a cultura nerd

1. Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança

Considerado o maior marco para a cultura nerd, o filme que inspirou a criação do Dia do Orgulho Nerd e deu o pontapé inicial para a saga Star Wars foi lançado em 1977. No longa, Luke Skywalker e o capitão Han Solo precisam libertar a princesa Leia, mantida refém pelas forças imperiais de Darth Vader. Ele está disponível no Disney+.





2. Blade Runner: O Caçador de Androides

Um dos maiores clássicos da ficção científica, Blade Runner: O Caçador de Androides foi lançado em 1982. No longa, uma grande corporação desenvolve robôs mais ágeis e fortes que os seres humanos, os replicantes. Quando um grupo de replicantes provoca um motim em uma colônia fora da Terra, eles passam a ser proibidos. Cinco deles, porém, chegam no planeta e um ex-Blade Runner precisa caçá-los. Estrelado por Harrison Ford, o filme está disponível na HBO Max.





3. Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca

O segundo filme da saga Star Wars chegou ao público em 1980. Em O Império Contra-Ataca, Darth Vader lança um ataque contra os membros da resistência. Luke Skywalker tenta encontrar o Mestre Yoda para se tornar um cavalheiro Jedi, mas os planos de Darth Vader para o protagonista são outros: levá-lo para o lado negro da força. O filme pode ser assistido no Disney+.





4. Star Wars, Episódio VI: O Retorno do Jedi

Mais um filme da saga, Star Wars, Episódio VI: O Retorno do Jedi chegou em 1983. Luke Skywalker consegue libertar Han Solo e a princesa Leia de Jabba. O protagonista só se tornará um cavalheiro Jedi quando destruir Darh Vader, mas a relação entre os dois esconde um segredo. O longa pode ser assistido no Disney+.





5. Matrix

Primeiro longa da franquia, Matrix foi lançado em 1999. Estrelado por Keanu Reeves, a trama acompanha o jovem programador Thomas Anderson, que começa a duvidar da realidade após uma sequência de pesadelos em que se vê conectado por cabos a um imenso sistema de computadores. Ele, então, descobre ser vítima do Matrix, um sistema que manipula mentes. O filme está na HBO Max e na Amazon Prime Video.





6. O Planeta dos Macacos

Mais um clássico da ficção-científica, O Planeta dos Macacos chegou em 1968. O longa acompanha um astronauta acorda após um estado de hibernação e se vê em um mundo em que humanos são escravizados por macacos. O filme está no Star+.





7. Star Wars, Episódio I: A Ameaça Fantasma

Lançado em 1999, A Ameaça Fantasma é o primeiro episódio em ordem cronológica da saga Star Wars. Na trama, Obi-Wan e seu mentor tentam salvar o planeta de Darth Sidious. Durante a missão, eles conhecem um menino e decidem treiná-lo para que ele se torne um Jedi. O filme pode ser assistido no Disney+.

8. Star Wars, Episódio II: Ataque dos Clones

O segundo episódio em ordem cronológica da saga Star Wars chegou em 2002. A história acontece dez anos após a tentativa de invasão do planeta Naboo e reúne os personagens Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Padmé Amidala. O filme também está disponível no Disney+.





9. Star Wars, Episódio III: A Vingança dos Sith

No terceiro episódio de Star Wars, Anakin Skywalker se aproxima cada vez mais de Darth Sidious, que, mais tarde, se torna o temível Darth Vader. Juntos, os personagens planejam acabar de uma vez por todas com os cavalheiros Jedi. Lançado em 2005, o filme está no Disney+.





10. Jornada nas Estrelas II: A Ira de Khan

O segundo longa da franquia de Star Trek foi lançado em 1982. Na trama, James T. Kirk e a tripulação da nave estelar USS Enterprise enfrentam o humano geneticamente modificado Khan Noonien Singh. Eles precisam impedir que Khan capture um artefato capaz de destruir planetas. O filme está no Paramount+ e na Amazon Prime Video.





