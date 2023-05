Em Cannes, diretora denuncia a questão do aborto no Brasil

Em seu primeiro longa-metragem, Levante, apresentado na noite de terça-feira, 23, em uma das mostras paralelas do Festival de Cannes, a diretora brasileira Lillah Halla decidiu enfrentar a espinhosa questão do aborto no Brasil e a opção de muitas jovens em realizá-lo no Uruguai.

Na história, Sofia, uma adolescente brasileira com talento para o vôlei, fica grávida. Seus planos de seguir carreira no exterior são ameaçados e ela decide fazer um aborto, para o qual deve viajar para o Uruguai, país no qual o procedimento é legal desde 2012.

Sofia joga em um time de vôlei ao lado de outras jovens e transexuais , sua verdadeira família, além do pai, que também decide apoiar sua decisão de interromper a gravidez.

“O que o treinador (do time) criou lá é um espaço seguro que, de alguma forma, é um reflexo do filme também. E assim como a equipe de Sofia enfrenta uma onda de conservadorismo, todos nós também enfrentaremos”, explica ele.

A diretora "Levante", Lilla Halla, a atriz Ayomi Domenica e a co-roteirista María Elena Morán durante entrevista em Cannes Foto: Nerea González/EFE

Lillah Halla levou sete anos para escrever o roteiro e, acima de tudo, levantar os fundos para rodar o filme, o que ela conseguiu fazer há um ano. Questionado pela AFP sobre esse longo processo, Halla enumera: “porque é um filme latino-americano. Porque é um primeiro filme. E porque é a primeira ‘viagem’ de uma produtora”, disse

A interrupção voluntária da gravidez no Brasil é ilegal, exceto em caso de risco à vida da mulher ou se for produto de estupro. Além de ser proibido, há toda uma campanha religiosa em andamento, mesmo com clínicas falsas, para tentar desencorajar as mulheres a abortar, explica Halla.

Continua após a publicidade

“As armadilhas existem, porque é uma violência moral que se incorpora a diferentes fanatismos, embora intencionalmente eu nunca use a palavra evangélico ou religioso no filme “, acrescenta.

Halla está convencido de que o cinema é uma ferramenta política. “É uma possibilidade de, por um lado, retratar e documentar um momento histórico e, por outro, gerar espaço e imaginários de futuro”, explica.

Levante é um filme com acentos realistas, com repertório de jovens atores não profissionais. A rodagem de um filme é um processo totalmente coletivo, garante sem hesitar a diretora.

“Embora não seja fácil fugir de um modelo muito centrado na figura da gestão, nas certezas e não nos processos, não concebo fazê-lo de outra forma, enquanto puder, diz.

Como o aborto, que normalmente é apresentado pelos movimentos feministas como uma decisão íntima da mulher. “É como durante um jogo [de vôlei]: há estratégias coletivas para pensar na equipe. E o assédio sexual para combater”, explica.

Halla já concorreu em Cannes no ano de 2019 com seu curta-metragem Menarca.