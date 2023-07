Estúdios queriam direito eterno a réplicas de atores por inteligência artificial, diz sindicato

Durante a coletiva de imprensa, na quinta-feira, 13, onde os atores e roteiristas de Hollywood confirmaram a primeira greve geral em 63 anos, Duncan Crabtree-Ireland, negociador-chefe do sindicato dos atores (SAG-AFTRA), criticou uma proposta dos estúdios de terem a propriedade de imagem dos atores, que podem ser reproduzidas a partir do uso de inteligência artificial (IA).

A proposta lembra um dos episódios da nova temporada da série “Black Mirror”, “Joan is Awful”, em que uma plataforma de streaming ganha os direitos sobre a imagem das pessoas e cria séries usando a tecnologia.

Os membros do SAG-AFTRA juntaram-se a um piquete com membros do WGA para um Dia de Solidariedade da Equipe de Apoio, nesta quinta, 13, em Los Angeles. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO / Getty Images via AFP

No comunicado, divulgado pelo site The Verge, a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP) afirmou que sua proposta incluía “o possível uso revolucionário de inteligência artificial para proteger as semelhanças digitais dos atores membros da SAG-AFTRA”.

Leia Mais

Questionado sobre a “proposta revolucionária”, Crabtree-Ireland disse que eles apenas queriam usar a imagem das estrelas “sem o seu consentimento e sem compensação”.

Continua após a publicidade

“Eles propõem que nossos atores possam ser escaneados e receberem apenas um dia de pagamento por isso. E os estúdios então vão possuir esse nosso escaneamento, imagem e semelhança - e poder utilizá-la pelo resto da eternidade em qualquer projeto que desejarem, sem consentimento e sem compensação. Então, se você acha que isso é uma ‘proposta revolucionária’, sugiro que pense novamente.” Duncan Crabtree-Ireland, negociador do sindicato de atores de Hollywood

A atriz Fran Drescher, presidente da SAG-AFTRA, também pediu atenção ao tema.

“Se não nos posicionarmos firmemente agora, estaremos todos em apuros, correremos o risco de sermos substituídos por máquinas”, disse.

O que sindicato pede?

Os artistas se juntam ao bloqueio do Sindicato de Roteiristas (WGA) para reivindicar:

melhores condições de trabalho,

pagamento justo de royalties residuais de plataformas de streaming,

residuais de plataformas de streaming, transparência no processo de cálculo desses valores,

bem como regulamentação do uso de inteligência artificial (IA).

Maior greve, com atores e roteiristas, em 63 anos

Continua após a publicidade

A última vez que os atores entraram em greve contra os estúdios foi em 1980 devido aos lucros das fitas de videocassete e da TV por assinatura, que duraram três meses. Essa é a primeira vez em 63 anos que atores e roteiristas de Hollywood ficam em greve ao mesmo tempo.

A única vez em que os dois sindicatos ficaram sem trabalhar ao mesmo tempo foi em 1960, e com essa luta eles obtiveram benefícios como acesso a seguro-saúde e pensão. Mas foi a greve de 100 dias liderada pelos roteiristas em 2007-2008 que lançou as bases para o conflito atual, concentrando a maioria das discussões no pagamento pelo conteúdo distribuído pela Internet.