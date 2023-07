Sindicato dos atores se junta a roteiristas e anuncia greve, a maior em Hollywood desde 1960

O sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA), que representa 160.000 artistas do cinema e da televisão, anunciou, nesta quinta-feira, 13, que entrará em greve após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios.

O sindicato já havia revelado que as conversas com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os estúdios de Hollywood, terminaram sem sucesso. Então, a paralisação foi oficializada.

O que eles pedem?

Os artistas se juntam ao bloqueio do Sindicato de Roteiristas (WGA) para reivindicar:

melhores condições de trabalho,

pagamento justo de royalties residuais de plataformas de streaming,

residuais de plataformas de streaming, transparência no processo de cálculo desses valores,

bem como regulamentação do uso de inteligência artificial (IA).

O presidente do SAG-AFTRA, Fran Drescher fala em uma coletiva de imprensa anunciando a greve contra os estúdios de Hollywood nesta quinta, 13, em Los Angeles, Califórnia. Foto: MARIO TAMA / Getty Images via AFP

“A greve começará à meia-noite de hoje [4h de sexta-feira em Brasília], e todos nós, membros do sindicato, líderes e pessoal de trabalho, estaremos nos piquetes amanhã pela manhã”, anunciou o negociador da associação, Duncan Crabtree-Ireland, em entrevista coletiva nesta quinta em Los Angeles.

Maior greve, com atores e roteiristas, em 63 anos

A última vez que os atores entraram em greve contra os estúdios foi em 1980 devido aos lucros das fitas de videocassete e da TV por assinatura, que duraram três meses. Essa é a primeira vez em 63 anos que atores e roteiristas de Hollywood ficam em greve ao mesmo tempo.

Os membros do SAG-AFTRA juntaram-se a um piquete com membros do WGA para um Dia de Solidariedade da Equipe de Apoio, nesta quinta, 13, em Los Angeles. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO / Getty Images via AFP

A única vez em que os dois sindicatos ficaram sem trabalhar ao mesmo tempo foi em 1960, e com essa luta eles obtiveram benefícios como acesso a seguro-saúde e pensão. Mas foi a greve de 100 dias liderada pelos roteiristas em 2007-2008 que lançou as bases para o conflito atual, concentrando a maioria das discussões no pagamento pelo conteúdo distribuído pela Internet.

Elenco de Oppenheimer deixa première após anúncio da greve

Na tarde desta quinta-feira, 13, aconteceu a exibição do filme Oppenheimer em Londres. O elenco desfilou no tapete vermelho e, em seguida, deixou o evento em apoio a paralisação.

O diretor do longa, com estreia prevista para o dia 20 de julho, fez o anúncio: “Eles estão escrevendo seus cartazes para o que parece ser uma greve iminente do SAG [Sindicato dos Atores], se juntando a um dos meus sindicatos, o dos roteiristas, na luta por compensações justas para os trabalhadores. E nós apoiamos isso”.

O elenco inclui nomes como Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, Robert Downey Jr., entre outros./ COM INFORMAÇÕES DA AFP