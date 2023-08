Gal Gadot usa IA para devolver pé no chão a filmes de espiões; veja entrevista ao Estadão

Ela já foi a Mulher Maravilha, cotada para ser Barbie e será a Rainha Má de Branca de Neve, mas agora Gal Gadot veste o disfarce de espiã no novo filme da Netflix, Agente Stone. O longa chega ao catálogo em 11 de agosto, mas a estrela recebeu bem antes o Estadão para uma entrevista. Assista abaixo.

Como todo filme de espiões que se preza, Agente Stone tem locações espalhadas pelo mundo todo. Mas é em uma localização remota acima das nuvens que o dispositivo de inteligência artificial “Coração” calcula a efetividade das missões da “Carta”, divisão supersecreta onde trabalha a agente especial Rachel Stone.

É atrás deste instrumento que está a hacker Keya Dhawan (Alia Bhatt). Isto porque, embora a “Carta” diga buscar manter a paz mundial, as valiosas informações contidas no artefato podem torná-lo extremamente perigoso nas mãos erradas.

Na entrevista, a estrela aponta os elementos que a atraíram para Agente Stone, reforça o amor pelos fãs Brasileiros, revela qual superpoder gostaria de ter e faz mistério sobre a possibilidade de uma sequência do filme que ainda nem foi lançado.

A conversa ocorreu em junho de 2023, antes das greves em Hollywood, e teve participação também dos outros atores do elenco Alia Bhatt e Jamie Dornan.

Ultimamente, os filmes de ação e espionagem estão ficando insanos, com missões cada vez mais impossíveis e…

Gal Gadot: Eu vi o que você fez aí! (risos)

...não que Agente Stone não tenha cenas e efeitos ousados, mas existe talvez um esforço para trazer o gênero de volta a um nível mais plausível?

GG: Eu acho que é sempre sobre a história. A ação é uma ferramenta incrível para contar uma história e também um bom instrumento para empolgação, mas se você não tem as relações, o drama e o enredo que fazem sentido, então não vale muito a pena. E era muito importante para nós que o roteiro fosse sólido e as conexões dos personagens genuínas.

Agente Stone (Heart of Stone) é novo filme de Gal Gadot, com Alia Bhatt e Jamie Dornan, na Netflix Foto: Netflix

Jamie, você vem fazendo papéis muito diferentes, explorando essa área cinza entre o bem e o mal. Como foi interpretar Parker nesse filme?

Jamie Dornan: Consegui conciliar ambas as coisas, o que eu acho raro. Já interpretei personagens que são puramente malignos e uns caras legais também. Parece que tenho interpretado mais os que tendem para o outro lado. Mas quando você faz alguém que pode ser duas coisas, ou que acaba sendo surpreendido, é estimulante. Fica mais complexo e mais desafiador, e essas são as coisas que nos atraem em uma personagem como essa…

GG: Você tem que assistir para entender. Espere e verá!

Da esquerda para a direita, Jing Lusi como Yang e Jamie Dornan como Parker em Agente Stone Foto: Netflix

Como estão as gravações do próximo Agente Stone?

GG: Eu… Não posso falar muito sobre isso. Acho que vamos fazer à moda antiga, sabe? Passo a passo. Produzimos o filme, filmamos, nos divertimos muito, estamos comemorando o filme e estamos torcendo que todos amem. E então começaremos a nos concentrar na próxima fase.

Alia, qual a principal diferença de atuar em Bollywood e Hollywood?

Alia Bhatt: Acho que só o idioma. Não tem mesmo nenhuma outra diferença. Eu falo em hindi lá e em inglês aqui. Mas acho que os sets de filmagem em todo o mundo são iguais. Eles têm a mesma intenção, a mesma energia. Então não tem muita diferença.

Alia Bhatt é a hacker Keya Dhawan em Agente Stone Foto: Netflix

Gal, você interpreta o que alguns podem chamar de “mulheres fortes”, heroínas, mas se você pudesse escolher uma uma habilidade ou superpoder para ter na vida real, qual seria e por quê?

Curar as pessoas.

Isso é muita generosidade...

GG: É, não acho que seja preciso explicar…

JD: Explicar por quê.

GG: Deixa eu começar com você. (Ela direciona a ele as mãos como em um gesto de cura, enquanto todos riem. Durante a entrevista, o ator parecia estar um tanto desanimado).

Vocês também podem responder

AB: Depois dessa não tem mais nada que a gente possa falar.

Vocês conhecem algo do cinema brasileiro? Talvez algum diretor ou ator com quem gostariam de trabalhar?

GG: Eu talvez conheça alguns, mas não consigo apontar se são brasileiros ou não, entende?

Nós temos Wagner Moura, de Narcos. Alice Braga, Rodrigo Santoro…

AB: Minha confusão é sempre com pronunciar os nomes errado. Mas reconheci todos os nomes que você mencionou.

Qual mensagem vocês deixariam para os brasileiros fãs dos seus filmes?

GG: Acho que as pessoas daqui são tão apaixonadas e carinhosas! Eu já estive no Brasil muitas vezes, tive a sorte de gravar um filme aqui. Fizemos Velozes e Furiosos aqui. E vocês são simplesmente incríveis. Eu fiz a CCXP há alguns anos. Vocês são as pessoas mais carinhosas e apaixonadas que já conheci e só posso retribuir tanto amor e agradecer por todo o amor.