Streaming em agosto: ‘Only Murders In The Building’, ‘Depp v. Heard’, ‘Agente Stone’ e mais estreias

As estreias do mês de agosto de 2023 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira alguns dos destaques abaixo, em ordem de lançamento.





Heartstopper - 2.ª Temporada (Netflix)

A nova temporada de Heartstopper estreia no dia 3 de agosto, continuando a acompanhar o romance entre Nick Nelson (Kit Connor) e Charlie Spring (Joe Locke). O Estadão teve acesso aos episódios em primeira mão - clique aqui para ver o que esperar dos novos episódios. Estreia em 3 de agosto de 2023 na Netflix.

Only Murders In The Building (Star+)

Com Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short e Meryl Streep, a série volta com novos episódios desvendando mistérios a partir de 8 de agosto de 2023 no Star+.

Planeta Estranho (Apple TV+)

Num planeta muito distante, alienígenas azuis e fofinhos têm uma vida muito parecida com a dos seres humanos da Terra. Com foco no absurdo das relações humanas cotidianas, a série é baseada nos quadrinhos de Nathan W. Pyle, que se juntou a Dan Harmon (criador de Ricky e Morty) para essa versão em animação. Estreia em 9 de agosto de 2023 no Apple TV+.

Vermelho, Branco e Sangue Azul (Amazon Prime Vídeo)

Filho da presidente dos Estados Unidos, Alex (Taylor Perez) causa confusão (envolvendo um bolo gigante e decorado que vai ao chão) em um casamento da família real britânica. Para evitar problemas diplomáticos, ele terá que fingir uma grande amizade com o príncipe inglês Henry (Nicholas Gallitzine). O período inicial de estranhamento e conflito de personalidades, porém, escala para o desenvolvimento de uma paixão que não pode vir a público. Estreia em 11 de agosto de 2023 no Amazon Prime Vídeo.

Agente Stone (Netflix)

Gal Gadot interpreta a agente secreta Rachel Stone no longa que é um dos principais investimentos da Netflix no ano. Numa trama cheia de cenas de ação e e efeitos especiais, a protagonista terá que lidar com a desconfiança de seus superiores para ajudar a reverter os impactos de uma sabotagem hacker. Estreia em 11 de agosto de 2023 na Netflix.

Depp v. Heard (Netflix)

O documentário busca se aprofundar no julgamento das acusações entre o ex-casal de atores Johnny Depp e Amber Heard, ao mesmo tempo em que discute a sua repercussão nas redes sociais e a forma como a internet lida com casos judiciais. Estreia em 16 de agosto de 2023 na Netflix.

As Aventuras de José e Durval (Globoplay)

Protagonizada pelos irmãos Felipe e Rodrigo Simas, a série retrata o início da trajetória de Chitãozinho e Xororó, uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil, desde a infância, quando se apresentavam como “os Irmãos Lima”, até os primeiros shows com mais público. Estreia em 18 de agosto de 2023 no Globoplay.

Cangaço Novo (Amazon Prime Vídeo)

Ubaldo (Allan Souza Lima) trabalha num banco em São Paulo e tem poucas lembranças de sua infância. Sua vida muda totalmente de rumo quando tem contato com o passado, descobrindo que seu pai biológico era cangaceiro, e conhecendo também suas irmãs. Ele se transformará, então, no líder de um grupo de criminosos organizados. Estreia em 18 de agosto de 2023 no Amazon Prime Vídeo.

Ahsoka (Disney+)

A série spin-off de Star Wars, gira em torno da ex-padawan (aprendiz de jedi) de Anakin Skywalker, que já apareceu em produções animadas da franquia, mas ainda não tinha um live-action para chamar de seu. Em sua busca por evitar o retorno de Thrawn como herdeiro do império, passará por diversos momentos típicos da série, como viagens interplanetárias, debates em salas de conferência e duelos de sabre de luz. Os dois primeiros episódios estreiam em 23 de agosto de 2023 no Disney+.

The Bear - 2.ª Temporada (Star+)

O que aconteceria se um dos mais renomados chefs do mundo fosse trabalhar na cozinha de uma desorganizada lanchonete de quinta categoria? Essa é a premissa da série, que acompanha a trama de Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), que muda de ambiente de trabalho após a morte de seu problemático irmão. Além da perda, da inusitada herança e das dívidas deixadas por ele, Carmen ainda precisa lidar com uma equipe difícil de lidar. Os novos episódios de The Bear estreia em 23 de agosto de 2023 no Star+, com a tarefa de manter a quantidade de elogios e indicações a prêmios.

A Fuga de Carlos Ghosn (Apple TV+)

O documentário gira em torno da trajetória do magnata do setor automotivo Carlos Ghosn, ex-presidente do grupo Renault-Nissan que foi preso no Japão em novembro de 2018 após acusações de má conduta financeira - e conseguiu fugir do país. Em quatro episódios, a série aborda desde o início de sua vida, em Rondônia, até seu crescimento na vida empresarial e o momento de sua prisão e fuga, entrevistando além do próprio Ghosn outros envolvidos no caso. Estreia em 25 de agosto de 2023 no Apple TV+.

One Piece: A Série (Netflix)

A série em live-action é bastante esperada pelos fãs do mangá de sucesso, mas a ideia da Netflix é atrair também potenciais espectadores que nunca tenham ouvido falar na história que envolve piratas expressivos. Estreia em 31 de agosto de 2023 na Netflix.

Hora da Aventura: Fionna & Cake (HBO Max)

As histórias que misturam personagens ora fofinhos, ora medonhos de um mundo mágico que fizeram sucesso em várias temporadas entre 2010 e 2018 ganham um spin-off com novos personagens. Estreia em 31 de agosto de 2023 no HBO Max.