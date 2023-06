‘Gladiador 2′: Acidente durante as filmagens no Marrocos deixa feridos

EFE - Um acidente durante as filmagens de uma cena de acrobacia para a sequência de Gladiador, no Marrocos, deixou pelo menos seis pessoas feridas por queimaduras, noticiou a imprensa norte-americana na sexta-feira, 9.

O incidente, que ocorreu na quarta-feira, 7, fez com que seis membros da equipe recebessem tratamento médico, quatro dos quais permanecem hospitalizados, de acordo com um comunicado divulgado à imprensa pela Paramount Pictures, o estúdio por trás do filme.

Os ferimentos da equipe de Gladiador “não representam risco de vida” e o estado de saúde deles é “estável”.

Russell Crowe em cena de 'Gladiador'; ele ganhou o Oscar por sua atuação Foto: Jaap Buitendijk

“O bem-estar do elenco e da equipe é da maior importância para nós e temos procedimentos rigorosos de saúde e segurança em vigor para todas as nossas produções”, afirmou um porta-voz da Paramount no comunicado.

Nenhum membro do elenco principal - incluindo Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ou Connie Nielsen - ficou ferido, e a produção não vai parar as filmagens.

A data de estreia também não foi alterada e o filme está previsto para ser lançado nas salas de cinema internacionais no dia 22 de novembro de 2024.

Gladiador

A segunda parte de Gladiador pretende alcançar o mesmo sucesso do filme original de 2000, quando, também realizado por Ridley Scott e com David Scarpa como roteirista, se tornou um dos filmes de maior bilheteira da época e rendeu a Russell Crowe o Oscar de melhor ator.