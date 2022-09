Iñárritu: “Meu filme ‘Bardo’ é incerto, muito desconfortável e pode ser irritante”

O diretor mexicano Alejandro González Iñárritu acredita que seu mais recente filme, Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, é um trabalho “incerto e muito desconfortável” e que “pode “ser irritante para muitas pessoas”.

O cineasta disse em entrevista à Efe que sabe que os mexicanos o receberão de maneira diferente do resto do mundo porque “tem muitas leituras e muitos detalhes de histórias, mitos e piadas internas”. O filme deve estrear na Netflix no dia 16 de dezembro.

O cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu no Festival de Cine de San Sebastián Foto: Juan Herrero / EFE

Mesmo assim, ele acredita que será amplamente aceito porque “toca temas universais, como a paternidade, a adolescência ou a perda de um filho, o medo da morte, a velhice da mãe. Impunidade, violência, também a cumbia e a vitalidade do México”.

Bardo é uma espécie de reconstrução emocional da vida do diretor revivida a partir de um alter ego, Silverio Gama (interpretado por Daniel Giménez Cacho), em um jogo desafiador para o espectador, uma encenação deslumbrante.

Vencedor de quatro Oscars, o diretor de Amores Brutos (2000), Birdman (2014) ou O Regresso (2015), comenta sua obra mais pessoal.

Bardo é um filme vasto que fala de questões que incomodam os mexicanos.

A ficção muitas vezes pode prejudicar a realidade, muito mais do que a própria realidade - que, de fato, não existe porque é subjetiva -, mas a ficção também exige honestidade. E, neste caso, são verdades emocionais, algumas tangíveis, outras nem tanto. Através de medos, sonhos, premonições, vivências ou reflexões, procuro desenhar o sentimento de inquietação de um personagem que está lidando com uma idade, que está sentindo a migração que se aproxima - a morte -, mas com um grande sentimento de incerteza, e é disso que trata o filme, de questionar suas decisões. É um filme incerto e muito desconfortável, o que muitas vezes pode ser irritante para muitas pessoas. Fala sobre a paternidade, sobre a nação, sobre tudo que forma um ser humano em sua psique, em seu subconsciente: um filme muito grande, muito insondável, porque toca em muitos pontos, tantos que pode ser avassalador.

Tem algum propósito?

Não, é basicamente fiel ao sentimento da personagem - neste caso, os sentimentos que consegui acumular nos últimos 25 anos da minha vida, depois de ter emigrado. Acho que compartilho esse sentimento com muitas pessoas que, como eu, emigraram de seus países e sabem que não há como voltar atrás, e você se encontra no bardo, no meio das coisas. Essas decisões têm grandes oportunidades e coisas bonitas e privilégios ou não, mas também tem grandes custos.

É também um filme muito político que os mexicanos vão ler com outros códigos.

Naturalmente, acontecerá. É um filme muito diferente para os ‘chilangos’ que vivem na Cidade do México, ou mexicanos em geral, tem muitas leituras e muitos detalhes de nossas histórias, mitos, piadas internas, que só podem ser compreendidas localmente. Mas tenho fé porque toca em temas universais, como paternidade, adolescência ou a perda de um filho. O medo da morte, a velhice de uma mãe. Ou a impunidade, a violência, também a cumbia e a vitalidade do México, isso é um mosaico, um guacamole gigante.

Guacamole, outra imagem surreal. Você sempre teve (Luis) Buñuel na cabeça? Este é o seu filme mais buñuelianiano?

Eu gostaria... Buñuel disse que o cinema era um sonho dirigido e é verdade, não fiz este filme para reafirmar convenções, mas para quebrá-las e poder explorar, dentro de uma linguagem cinematográfica, como experiência, que obviamente, sempre provoca. Mas sim, este é um filme profundamente político com muito humor. Fiz pela leveza e pela constatação de que passamos do sublime ao ridículo o tempo todo da vida, e isso também é descoberto com a idade.

Qual foi a parte mais dolorosa deste filme para você?

A perda de um filho, não há palavras, mas também a saída de um país, distância, funerais e casamentos omitidos, amigos que têm cabelos grisalhos e você não percebeu. Há uma armadilha, que é a nostalgia, por isso o humor é o remédio e é por isso que conto assim.