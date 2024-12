Indicada ‘surpresa’ ao Oscar em 97, Marianne Jean-Baptiste pode repetir feito 28 anos depois

THE NEW YORK TIMES - Na primavera de 2023, Marianne Jean-Baptiste estava em um voo de Los Angeles para Londres, sentindo-se “petrificada”. A atriz iria passar os próximos cinco meses trabalhando com o veterano diretor britânico Mike Leigh. Como em todos os projetos de Leigh, não havia roteiro, e Jean-Baptiste não sabia que ela interpretaria a protagonista, muito menos sobre o que seria o filme.

A atriz britânica Marianne Jean-Baptise Foto: Kayla James/The New York Times

Também seria a primeira vez que a dupla trabalharia junta em quase 30 anos. A última vez que Jean-Baptiste e Leigh fizeram um filme, Secrets and Lies, rendeu a ambos indicações ao Oscar de 1997, com Jean-Baptiste se tornando a primeira atriz negra britânica a ser indicada ao Oscar. Sua atuação coadjuvante como Hortense, uma jovem mulher de cabeça fria que conhece sua mãe biológica, lançou a carreira cinematográfica de Jean-Baptiste. Em 2002, ela deixou sua cidade natal, Londres, para Los Angeles e, desde então, tem trabalhado constantemente em papéis menores na tela, incluindo uma longa temporada como agente do FBI no drama do horário nobre da CBS Without A Trace.

Mas se reunir com Leigh daria a Jean-Baptiste a chance de interpretar outro personagem central complexo. “Deus, espero que dê certo”, ela se lembrou de ter pensado no avião. Certamente parece ter dado certo: mais uma vez, sua colaboração com Leigh está gerando burburinho no Oscar e, na terça-feira, rendeu a Jean-Baptiste o prêmio de melhor atriz no New York Film Critics Circle Awards. O filme, Hard Truths, que estreou em Nova York na sexta-feira, 6, e será lançado no restante dos Estados Unidos em janeiro, é centrado na Pansy de Jean-Baptiste, uma mulher de meia-idade rabugenta que cospe veneno em assistentes de loja desavisados, bebês carecas, seu filho de 20 e poucos anos, Moses (Tuwaine Barrett), seu dentista, entre outros.

O que aflige Pansy? “Ela diria ‘pessoas’”, disse Jean-Baptiste em uma entrevista recente, rindo maliciosamente. Mas Pansy está sofrendo, e a atriz encontra a vulnerabilidade sob o exterior cáustico de sua personagem. Quando Jean-Baptiste assistiu ao filme finalizado, ela disse que não se reconheceu como Pansy.

“Eu olho para ela e digo: ‘Eu não me pareço com isso! Isso não sou eu.’” Essa transformação, ela disse, é algo que ela sempre se esforçou para alcançar e algo que ela creditou ao método de trabalho imersivo de Leigh. Assim que ela chegou a Londres, Jean-Baptiste e Leigh começaram a trabalhar em Pansy. Ela e os outros atores de Hard Truths passaram meses mapeando meticulosamente cada detalhe da psicologia de seus personagens, desde suas primeiras memórias de infância até os alimentos enlatados em seus armários.

“Há toda uma história que foi notada e elaborada: cada decepção, cada desgosto, cada medo, cada desejo”, disse Jean-Baptiste. Os atores então improvisaram os cenários que se tornariam o filme em um longo processo de ensaio antes das filmagens. Frequentar a escola de Leigh, ela disse, “solidificou minha maneira de trabalhar”.

Pessoalmente, Jean-Baptiste, 57, parecia graciosa e bem-humorada, em sapatos elegantes e óculos redondos de aro preto. A fisicalidade de sua personagem, no entanto, era “enrolada e pronta para atacar a qualquer momento”. Ela disse que começou a entender Pansy por meio do medo da personagem — de germes, de sair de casa, de interagir com outras pessoas — e trabalhou para fora.

Durante a produção, Jean-Baptiste desistiu de correr porque “eu percebi que estava muito feliz”, ela disse, e não se exercitar a fez se mover de uma forma diferente, mais lenta. O filme resiste à vontade de dar a Pansy um arco redentor convencional, e “o que é interessante é uma mulher raivosa, sendo mal comportada”, disse Jean-Baptiste. “Quantas vezes vemos isso sem algum tipo de transformação?”

A indicação ao Oscar em 1997

Quando Jean-Baptiste recebeu sua indicação ao Oscar em 1997, ela começou a receber ofertas de emprego nos Estados Unidos da América. “Foi como se outro mundo tivesse se aberto para mim”, disse.

Ela foi escalada para pequenos papéis em filmes de Noah Baumbach, Nancy Savoca, Tarsem Singh e Tony Scott. Anteriormente, a mãe de Jean-Baptiste costumava perguntar quando ela conseguiria “um emprego de verdade”. “Mas assim que fiz o filme com Robert Redford” — o thriller de espionagem de 2001 Spy Game — “ela parou de perguntar”.

Papéis mais substanciais na tela, no entanto, se mostraram ilusórios. “Havia muita pressão de fora: expectativas que vêm com a indicação ao Oscar”, disse ela, acrescentando: “Eu esperava ter conseguido coisas mais substanciais para cravar meus dentes”.

Questionada em uma entrevista sobre esse período, Leigh enfatizou o discernimento de Jean-Baptiste. "Ela é uma pessoa muito focada e uma atriz inteligente para fazer qualquer coisa que apareça só porque é um show", ele disse rapidamente. Durante esse tempo, ela continuou trabalhando enquanto criava sua família e começou a pintar. Descobrir um ofício longe das expectativas de outras pessoas "foi tão libertador", ela disse. Ela decidiu que em cada novo trabalho de atuação, ela o abordaria de forma semelhante, "como se eu estivesse aprendendo". Essa abordagem foi parte do que fez Leigh querer trabalhar com Jean-Baptiste novamente. "O que ela faz é tão clara e indiscutivelmente puro", ele disse. Leigh escalou a atriz pela primeira vez para uma peça de teatro, It's A Great Big Shame! de 1993. Ele disse que ela entregou "o tipo de atuação de personagem que você a vê fazendo em Hard Truths", ele disse.

Desta vez, ele queria dar a ela ainda mais espaço para brilhar. Quando Jean-Baptiste foi ao Oscar em 1997, “eu não sabia o que isso significava, ser indicada”, ela disse, mas “agora eu sei”. Ela estava ciente da conversa sobre prêmios em torno de Hard Truths, disse ela, acrescentando que, embora estivesse tentando não ter grandes expectativas, era, claro, lisonjeiro.

“Por que você menosprezaria as pessoas dizendo: ‘Achamos que você é muito bom no que faz?’”, perguntou ela. Jean-Baptiste não poderia ter feito um filme como Hard Truths com um diretor diferente, disse ela.

Quando o filme terminou, Jean-Baptiste apresentou a Leigh um presente seu, no qual ela estava trabalhando em seu apartamento alugado após cada dia de filmagem. “O que eu não sabia é que, o tempo todo, ela estava silenciosamente pintando um retrato meu”, disse Leigh. “E, na verdade, é muito bom.”

