James Gunn, de ‘Guardiões da Galáxia, fala sobre filmes de heróis: ‘As pessoas ficaram preguiçosas’

O diretor e roteirista James Gunn, que assina a franquia Guardiões da Galáxia, da Marvel, além de O Esquadrão Suicida e a série Pacificador, ambos da DC, disse em um podcast que “as pessoas ficaram preguiçosas com filmes de super-heróis”.

A fala foi feita durante uma conversa com Michael Rosenbaum, no programa Inside of You. Durante o papo, Gunn também diz: “elas chegaram ao ponto de dizer: ‘Ah, é um super-herói, vamos fazer um filme sobre ele’. E então, ‘Ah, vamos fazer uma sequência, porque o primeiro foi muito bem’”, continuou.

Director James Gunn no lançamento de Guardiões da Galácia Vol. 3. Foto: Caroline Brehman / EFE / EPA

Para o diretor, produtores, roteiristas e cineastas que se debruçam sobre histórias de heróis não estão pensando o que faz das histórias especiais. “O que faz essa história se destacar das outras? Qual é a história que está no centro de tudo isso? Por que esse personagem é importante? O que torna essa história diferente que preenche a necessidade das pessoas nos cinemas de assisti-la?”, questiona.

O ano não tem sido bom para os filmes de heróis. Um dos maiores sucessos do ano foi justamente Guardiões da Galáxia, Vol. 3, que tem assinatura de Gunn.

“As pessoas ficaram um pouco preguiçosas e há muita coisa biff-pow-bam acontecendo nos filmes, e estou assistindo a terceiros atos de filmes de super-heróis em que realmente não sinto que haja uma rima ou razão para o que está acontecendo”, continuou o diretor na entrevista, que pode ser vista logo abaixo.

Gunn ainda disse que gosta de filmes muito sério de heróis e também dos muito engraçados. Atualmente ele se dedica à produção de Superman: O Legado, que está previsto para ser lançado em 2025.