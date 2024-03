Oscar 2024: In Memoriam destaca Navalny e lembra de Tina Turner e Matthew Perry

Enquanto bailarinos dançavam no palco, os outros homenageados da noite eram mostrados no telão. Alguns dos quais com falas selecionadas de produções em que participaram. Tudo ao som de Con te Partirò - ou Time to Say Goodbye - com Andrea Bocelli e o filho Matteo cantando ao vivo.

Entre os destaques da noite, a cantora e atriz Tina Turner, o ator Matthew Perry - conhecido principalmente pela série Friends - e o ator Michael Gambon, querido pelos fãs de Harry Potter por interpretar Alvo Dumbledore.