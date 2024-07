‘Meu Malvado Favorito 4′ é bobo, mas Minions ainda rendem bilhões - de piadas e dólares

Meu Malvado Favorito 4 Foto: Divulgação/Ilumination Studios

A crítica de um filme da franquia Meu Malvado Favorito deve ser uma análise cuidadosa ou pode ser resumida a uma lista com coisas engraçadas feitas pelos Minions?

Ao longo do caminho, eles ganharam mais vocabulário para os vários gritinhos sem sentido que eles dão

Em Meu Malvado Favorito 4, ouvi “antipasti”, “bazuca” e algo que soou um pouco como a antiga fala de “Goonies”: “Ei, pessoal!”

Portanto, os Minions continuam a evoluir, mesmo que os filmes não evoluam.

Depois de seis filmes e com mais um a caminho, o excesso qualidades está sendo usado à exaustão Meu Malvado Favorito 4, um filme bobo e descontraído da Illumination Entertainment, some logo da cabeça, como um desenho animado de sábado de manhã.

Isso não é de todo ruim. Boa parte do que torna Meu Malvado Favorito divertido é o fato de evitarem qualquer senso de seriedade.

Eles se mantêm orgulhosamente no reino da animação Looney Tunes, com pouco objetivo além de costurar sequências de pastelão. Há uma boa chance de você chorar durante um filme da Pixar, mas se você chorar durante um filme do Meu Malvado Favorito, alguém poderá pedir ajuda para você no cinema.

Para Meu Malvado Favorito 4, que será lançado nos cinemas em 3 de julho, os cineastas, como se não soubessem mais o que fazer, espremeram a quatro ou cinco enredos da sequência num só título.

O filme começa com uma reunião de escola - a Lycée Pas Bon School of Villainy Class of ‘85 - onde Gru encontra um antigo rival, Maxime le Mal (Will Ferrell), um vilão com sotaque francês e obcecado por baratas.

PUBLICIDADE No entanto, Gru está participando como agente da Liga Anti-Vilões. (A gente torce para que, em algum lugar, exista de verdade uma Liga dos Anti-Heróis liderada por Travis Bickle e Walter White). Gru encurrala Maxime e o prende, mas, em pouco tempo, Maxime sai da prisão e jura vingança contra Gru, mandando sua família - a esposa Lucy (Kristen Wiig) e seus três filhos adotivos, Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) e Agnes (Madison Polan) - para o programa de proteção a testemunhas. Isso dá ao filme algumas piadas sobre Gru, que agora pode ser um pai de família, mas que ainda tem o porte de um supervilão que tenta conciliar as duas vidas. Ele tenta impressionar o vizinho do lado, um esnobe membro de um clube de campo chamado Perry Prescott (Stephen Colbert). Mas também há um novo personagem em casa: o bebê Gru Jr.

Isso permite algumas piadas legais - os Minions, vestidos como uma equipe de corrida, ajudam a trocar fraldas sujas com uma bazuca de pressão. Gru Jr. está seguindo os passos de outra criança nascida em uma família atípica com um pai de torso grande e pernas finas: um personagem parecido com o bebê Zezé, de Os Incríveis.

Talvez seja por isso que Meu Malvado Favorito 4 também se afasta rapidamente dessa narrativa, transformando-se por um tempo em um heist movie - aqueles em que os personagens tentam coordenar um roubo.

Gru é chantageado pela filha de Prescott, Poppy (Joey King), para roubar um texugo da antiga escola. Enquanto isso, os Minions, de volta à sede da AVL, são usados como cobaias para um novo soro. Cinco deles são transformados nos Mega Minions, um conjunto de super-heróis semelhantes aos do Quarteto Fantástico, com poderes (voo, elasticidade, um globo ocular com arma de raios) que, previsivelmente, são inúteis para controlar.

Um Minion em forma de pedregulho é perspicaz o suficiente para engolir uma bomba antes que ela detone, mas não para evitar que seu arroto cause o mesmo dano.

Minions em cena do filme 'Meu Malvado Favorito 3'. Foto: Reprodução de vídeo/ Universal Pictures

Portanto, sim, será preciso muito mais do que um sexto filme mediano para desacelerar os Minions. Embora haja pouca coisa que diferencie esse último e exagerado Meu Malvado Favorito, o diretor veterano da série, Chris Renaud (com o codiretor Patrick Delage e os roteiristas Mike White e Ken Daurio), navega entre o modo cruzeiro e o piloto automático nessa sequência despreocupada.

Os filmes de Meu Malvado Favorito sempre se beneficiaram do fato de os Minions serem distribuídos de forma um tanto criteriosa no enredo.

Mesmo que eles superem com muita facilidade os personagens principais da franquia, são capangas de segunda categoria que esperam pacientemente por suas muitas participações especiais.

Em Meu Malvado Favorito 4, um deles fica preso a uma máquina de venda automática e passa o resto do filme lá. Se isso não é uma demonstração de força, o que é?