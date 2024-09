‘O Aprendiz’: Filme polêmico sobre Donald Trump ganha trailer; saiba quando estreia nos cinemas

O Aprendiz, filme sobre o passado do ex-presidente americano Donald Trump, acaba de ganhar trailer. A cinebiografia foi exibida pela primeira vez no Festival de Cannes, em maio. O conteúdo polêmico da trama atravancou sua distribuição no circuito comercial americano, que demorou para se confirmar – o time de Trump chegou a enviar uma ordem para cessação, sob pena de ação judicial.

'O Aprendiz': Jeremy Strong e Sebastian Stan em filme sobre passado de Donald Trump. Foto: Profile Pictures/Tailored Films

PUBLICIDADE Dirigido pelo iraniano Ali Abbasi (de Holy Spider), o longa é ambientado nas décadas de 1970 e 1980 e mostra a escalada do empresário imobiliário e a relação com seu advogado e mentor Roy Cohn. Trump é interpretado por Sebastian Stan, mais conhecido pelo papel Bucky Barnes, o Soldado Invernal nas produções da Marvel, enquanto Cohn é vivido por Jeremy Strong, astro de Succession.

O filme é considerado polêmico por retratar uma cena de estupro de Trump com sua antiga esposa, Ivana Trump (interpretada por Maria Bakalova), baseada nos relatos do processo de divórcio do casal. Também mostra o uso de anfetaminas do ex-presidente e procedimentos estéticos realizados por ele, como tratamento capilar e cirurgias plásticas.

Confira o trailer:

Quando O Aprendiz estreia nos cinemas?

A produção chega aos cinemas em um momento conturbado, já que o republicano Trump busca a reeleição nos Estados Unidos, enfrentando a atual vice-presidente democrata Kamala Harris. O Aprendiz estreia nos Estados Unidos em 11 de outubro, e os americanos votam para escolher o próximo líder do país em 5 de novembro.

No Brasil, o lançamento será em 17 de outubro.