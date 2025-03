Uma nova plataforma de streaming acaba de chegar como opção de entretenimento para os brasileiros, o Filmelier+. O serviço está disponível para assinatura a partir desta quinta-feira, 6, dentro do Prime Video, e já conta com títulos como Dois Casais e um Bebê, O Massacre da Serra Elétrica e o documentário brasileiro Zona Árida, além de obras de cineastas consagrados como Pedro Almodóvar e Amos Gitaï.

'Quatro Paredes', documentário indicado ao Oscar, chega ao Brasil no Filmelier+ Foto: Tsutomu Harigaya/Divulgação

O Filmelier+ é um canal que pode ser assinado dentro do Prime Video, sob o valor adicional de R$ 14,90 ao mês. O serviço, também disponível no México, no Chile e na Colômbia, promete trazer novidades do cinema mundial todos os meses. Para a estreia, a plataforma disponibilizou alguns títulos badalados durante a temporada de premiações deste ano: o documentário Quatro Paredes, indicado ao Oscar 2025, chega ao serviço no próximo dia 11 de março, por exemplo. Além deste, os filmes Flow, vencedor de melhor animação, e Sem Chão, vencedor de melhor documentário, estão anunciados como “em breve”.

A proposta do canal é levar aos consumidores um serviço de curadoria, equilibrando a grande quantidade de ofertas disponíveis no mercado com um filtro de qualidade gerido por especialistas. A ideia segue uma tendência que vem crescendo nos Estados Unidos, de streamings menores que, ao invés de disponibilizarem um catálogo gigantesco, priorizam ter um conteúdo mais selecionado, para simplificar a vida do assinante.

'Flow' acompanha a história de um gato preto preso em uma enchente gigantesca; vencedor do Oscar chegará ao streaming pelo Filmelier+ Foto: Mares Filmes/Divulgação

“A curadoria do Filmelier+ é sobre isto: as melhores histórias vêm em primeiro lugar. Com inteligência de dados, analisamos padrões de consumo, ouvimos a nossa audiência e acompanhamos tendências para selecionar filmes que as pessoas queiram assistir até o fim”, explica Fabio Lima, CEO da SOFA DGTL, agregadora de conteúdo que opera o novo streaming, em comunicado enviado para a imprensa.

Lançamento será em cinema de São Paulo

Para marcar o lançamento do Filmelier+, o documentário Quatro Paredes terá uma pré-estreia gratuita no CineSesc, em São Paulo, no dia 10 de março. O evento, que também marca o Dia Internacional da Mulher, terá participação da atriz Ana Hikari, da jornalista e escritora Adriana Negreiros, e mediação da jornalista Flávia Guerra.

Dirigido pela jornalista e cineasta japonesa Shiori Itô, Quatro Paredes revela a história da luta de uma jornalista para responsabilizar o poderoso homem que a abusou sexualmente. Entre investigações e tribunais, ela precisa lutar contra o sistema retrógrado do Japão para encontrar justiça e processar seu trauma.