Oscar 2023: Academia não vai anular indicação de Andrea Riseborough a melhor atriz

A questão está finalmente resolvida: Andrea Riseborough poderá manter sua indicação para o Oscar 2023.

Após uma semana de controvérsia, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas se reuniu na terça-feira, 31, para avaliar se a intensa campanha de mídia social que contribuiu para a surpreendente indicação de Andrea de melhor atriz por To Leslie, um filme independente pouco visto, obedeceu às diretrizes da organização. Embora a Academia não tenha encontrado motivos para rescindir a indicação, ela encontrou falhas nas “mídias sociais e táticas de campanha de divulgação” não especificadas e anunciou que abordaria essas preocupações com as partes responsáveis.

“Com essa revisão, fica evidente que os componentes dos regulamentos devem ser esclarecidos para ajudar a criar uma estrutura melhor para campanhas respeitosas, inclusivas e imparciais”, disse o CEO da Academia, Bill Kramer, em comunicado, acrescentando que as mudanças seriam implementadas após o conclusão deste ciclo de premiação.

Owen Teague e Andrea Riseborough em cena do filme To Leslie Foto: Momentum Pictures / WashingtonPost

Embora o desempenho de Riseborough em To Leslie como uma alcoólatra cuja vida começa a desmoronar depois que ela ganha na loteria tenha recebido elogios da crítica, ele causou pouco impacto nas bilheterias, faturando menos de US$ 28 mil durante sua exibição limitada nos cinemas.

A atriz inglesa de 41 anos surpreendeu o público ao conseguir uma indicação de melhor atriz na semana passada - ao lado de Ana de Armas, Cate Blanchett, Michelle Williams e Michelle Yeoh - que chamou a atenção pelo impulso incomum por trás disso.

Assim que a votação para as indicações ao Oscar começou, dezenas de atores proeminentes começaram a compartilhar em suas contas pessoais de mídia social elogios ao filme de baixo orçamento e sua atuação principal. A atriz Mary McCormack, esposa do diretor de To Leslie, Michael Morris, supostamente coordenou grande parte dos esforços encorajando pessoalmente os votantes a assistir e compartilhar seus pensamentos online.

Muitas postagens continham linguagem semelhante, incluindo a frase agora viral descrevendo To Leslie como “um pequeno filme com um coração gigante”. Gwyneth Paltrow postou uma foto no Instagram ao lado de Demi Moore, Morris e Riseborough, a quem ela disse “deveria ganhar todos os prêmios que existem e todos os que ainda não foram inventados”. Edward Norton escreveu em uma rara postagem que Riseborough deu “a performance mais totalmente comprometida, emocionalmente profunda e fisicamente angustiante que já vi em algum tempo”. (Embora Norton tenha declarado anteriormente, por meio de um representante, que não postou sobre o Oscar.)

Blanchett, ela mesma uma das favoritas ao Oscar, até deu um alô a Riseborough em seu discurso no Critics Choice Awards.

Riseborough trabalhou de forma constante nas últimas duas décadas, aparecendo na comédia de humor negro vencedora do Oscar Birdman, na sátira política A Morte de Stalin e em vários filmes de terror. Enquanto os atores costumam elogiar seus colegas em arenas públicas, as postagens sobre sua atuação em To Leslie aumentaram visivelmente na segunda semana de janeiro - bem a tempo do período de votação das indicações ao Oscar. A atriz Frances Fisher chegou a compartilhar várias postagens sobre Riseborough, em um ponto abordando diretamente o ramo de atores da Academia e escrevendo uma descrição detalhada do processo de votação.

Apresentador do TCM e correspondente dos prêmios da Entertainment Weekly, Dave Karger disse que, embora acredite que a controvérsia sobre a indicação de Riseborough foi exagerada, a Academia “é inteligente para lidar com isso e entender como a mídia social muda o jogo”. Matthew Belloni, ex-diretor editorial do Hollywood Reporter e cofundador da empresa de mídia Puck, chamou a organização que avalia as campanhas do Oscar na era da mídia social como “o maior legado” do desastre.

“Há toda uma economia em torno do Oscar, e tudo se baseia na legitimidade dos prêmios”, disse Belloni. “Se os prêmios são contaminados por esse espectro de clientelismo, isso tem um impacto em sua legitimidade. Isso é algo com o qual a Academia deveria se preocupar.”





Oscar 2023: Cate Blanchett, Ana de Arma, Andrea Riseborough, Michelle Williams e Michelle Yeoh concorrem a Melhor Atriz Foto: Focus Features/Netflix/Momentum Pictures/Universal/A24/ AP





Claro, ele acrescentou, “há favoritismo no Oscar desde a segunda premiação da história”.

A Academia tornou-se mais transparente sobre seu funcionamento interno desde a reação do #OscarsSoWhite em 2015, um ano após o qual o conselho de administração anunciou sua meta de dobrar o número de “mulheres e membros diversos” no corpo de votação. No ano passado, a organização elegeu como presidente Janet Yang, que foi descrita, em um comunicado à imprensa na época, como “eficiente no lançamento e elevação de várias iniciativas da Academia sobre recrutamento de membros, governança e equidade, diversidade e inclusão”.

Muitas das críticas dirigidas à indicação de Riseborough a enquadraram como um insulto a Viola Davis (A Mulher Rei) e Danielle Deadwyler (Till), que foram indicadas para os principais prêmios precursores. Vários especialistas do setor argumentaram que, embora a Academia certamente tenha um longo caminho a percorrer em relação ao reconhecimento do talento negro, essa é uma conversa separada daquela sobre Riseborough.

“Com todas essas premiações de alto nível que são televisionadas e relatadas, até mesmo os fãs casuais de cinema ficaram condicionados à (ideia) de que, em determinado ponto, certos artistas ganharam uma vaga na corrida ao Oscar”, disse Karger. “Todos esses são votantes e pessoas diferentes. Só porque um artista recebeu três indicações em anos passados não significa que receberá automaticamente a quarta.”





A atriz Andrea Riseborough Foto: Maja Smiejkowska/ Reuters





O Oscar usa um sistema de votação por classificação, no qual os membros da Academia listam os candidatos aos prêmios em ordem de preferência. Isso pode permitir margens estreitas entre aqueles que conseguem uma indicação e aqueles que perdem. Se a grande maioria dos eleitores classificou Blanchett (Tár) ou Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) como sua escolha número 1 para melhor atriz, por exemplo, o limite para conseguir um dos três slots restantes teria sido bastante baixo. Com um pequeno número de votos fazendo toda a diferença, não há garantia de que Davis ou Deadwyler ficaram em sexto lugar; Riseborough poderia facilmente ter “empurrado para fora” concorrentes como Olivia Colman (Império da Luz) ou Jennifer Lawrence (Passagem).

De certa forma, Riseborough se tornou um bode expiatório para as próprias falhas da Academia, sugeriu Melissa Silverstein, fundadora da Women and Hollywood, uma iniciativa que defende a diversidade de gênero e a inclusão na indústria do entretenimento. Silverstein descreveu Riseborough como uma atriz que “trabalhou por décadas sob a superfície do reconhecimento que merecia” e disse que é lamentável que essa situação tenha ocorrido “em um ano com mulheres negras incrivelmente extraordinárias em papéis principais”.

Em um mundo ideal, segundo Silverstein, haveria espaço para que mais atrizes fossem reconhecidas.

“É um jogo multimilionário”, disse ela, “e todos fazemos parte dele.”