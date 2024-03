Melhor ator do Oscar 2024: Cillian Murphy vence com ‘Oppenheimer’

Cillian Murphy venceu o prêmio de melhor ator na cerimônia do Oscar 2024, neste domingo, 10, por seu trabalho em Oppenheimer. Aos 47 anos, a vitória veio em sua primeira indicação na premiação.

Cillian Murphy ao lado de Jennifer Lame, ambos vencedores de um Oscar por 'Oppenheimer'; ele, como melhor ator, ela, por melhor edição. Foto: Valerie Macon / AFP

No longa, interpreta o personagem que dá nome ao filme, J. Robert Oppenheimer, buscando transmitir com primazia os diversos sentimentos ao longo da vida do ‘pai’ da bomba atômica, incluindo momentos de tensão, culpa e julgamento.

Quem é Cillian Murphy

Cillian Murphy chegou a estudar direito, mas desistiu no último ano de curso para se dedicar à música - tinha uma banda. Antes dos 20 anos, se aventurou pelo teatro como ator, e encontrou o caminho. Seu papel mais conhecido provavelmente é o da série Peaky Blinders, mas chegou a trabalhar em outros longas do próprio Christopher Nolan, diretor de Oppenheimer, como Batman, A Origem e Dunkirk.

Quem foram os outros indicados ao Oscar de melhor ator em 2024