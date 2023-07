Tudo começou em Batman. Cillian Murphy fez teste para o papel principal em Batman Begins, mas não levou. O protagonista ficou para Christian Bale e Cillian acabou escalado como o ‘Espantalho’. Daí nasceu uma prolífica parceria entre o ator e o diretor da trilogia do herói, Christopher Nolan, cujo capítulo mais recente acaba de estrear nos cinemas: Oppenheimer.

Com aparições em outros dois filmes do diretor além dos três do cavaleiro das trevas, Cillian cimentou o trajeto que o trouxe a estrelar a nova produção. “Olhando o livro que estava adptando, há uma foto de Oppenheimer com esse olhar intenso de olhos azuis na capa, e eu pensei: ‘Eu sei quem pode fazer isso’”, disse Christopher Nolan ao site IGN ao contar como resolveu escalar o ator.

Foram os profundos olhos azuis de Cillian que inspiraram o diretor na escrita do roteiro, conforme disse ao The New York Times. E ressalvou que não costuma escrever com atores específicos em mente, mas o astro de Peaky Blinders foi a exceção que confirma a regra. “Eu sabia que ele era um dos grandes atores da geração dele”, afirmou ao jornal americano.

Veja abaixo os filmes dos dois disponíveis no streaming.

O ator Cillian Murphy, à esquerda, e o cineasta Christopher Nolan no set de filmagem de "Oppenheimer" Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP

Trilogia Batman - O Cavaleiro das Trevas

Os três filmes da saga estão no catálogo do HBO Max. Batman Begins, Batman: O Cavaleiro das Trevas e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge foram lançados entre 2005 e 2012. Cillian, então um ator jovem e praticamente desconhecido, foi considerado para o papel do morcego e chegou a fazer testes de tela. Mas terminou escalado para interpretar o vilão Espantalho, também conhecido como ‘Dr. Jonathan Crane’. No primeiro filme, o papel teve o maior destaque como oponente de Batman. Nos demais, ele reaparece em cenas específicas e marcantes.

Dunkirk

De 2017, o filme de guerra de Nolan teve Cillian Murphy como o britânico ‘Soldado Tremendo’, que provoca uma tragédia após ser resgatado em meio à evacuação de Dunkirk, na Segunda Guerra Mundial. Ele passa por uma intensa jornada emocional durante o filme, mostrando o impacto psicológico da guerra e a luta pela sobrevivência em um cenário extremamente tenso e perigoso. O longa também está disponível no HBO Max.

A Origem

Antes, Cillian assumiu o papel fundamental do sucesso de Nolan de 2010. Em A Origem, ele interpreta o papel de ‘Robert Fischer Jr’, em cuja mente a equipe liderada pela personagem de Leonardo DiCaprio deve implantar uma memória. Tema central da trama. O longa está disponível em streaming, mas apenas para aluguel em plataformas como YouTube, Apple TV+ e Amazon Prime Video.

Bônus

Assista ao teste de exibição de Cillian Murphy para o papel de Batman, em inglês.